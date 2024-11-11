Реакция Генича на отставку Амарала из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на увольнение спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.
«Не простили победу над «Акроном» (4:0)?! Или это из-за неподписания Джона Кордобы?» – высказался Генич.
- Амарал был назначен пост спортивного директора в конце 2023 года и приступил к работе в «Спартаке» с 1 января. Сегодня клуб сообщил об уходе португальца.
- У «Спартака» уже есть список кандидатов на замену Амаралу.
- После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.
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