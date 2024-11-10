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    • Президент РПЛ не согласился с решением КДК по Литвинову: «Судья Сухой потерял контроль»

    Президент РПЛ не согласился с решением КДК по Литвинову: «Судья Сухой потерял контроль»

    Александр Алаев, президент РПЛ, прокомментировал решения КДК РФС по Виллиану Роше и Руслану Литвинову.

    • КДК на этой неделе разбирал поведение Роши и Литвинова в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).
    • За агрессивное поведение Виллиан дисквалифицирован на 3 матча, Литвинова – на 2.
    • По одному матчу игроки уже пропустили.

    «Буду откровенно. Судья матча ЦСКА – «Спартак» потерял контроль. Помним, что полыхнуло в начале. Драка была ожидаема. С уважением к Артуру Григорьянцу, но решение странное. Была полноценная драка и, когда увидел наказание, возник диссонанс. Выглядит странно, что два и три матча. При этом Бабич – ноль, Гуарирапа – ноль. Болельщикам сложно это объяснить.

    Я плохой судья. Никогда не буду судить. Но, мне кажется, что Роша точно красная карточка и долгая дисквалификация. Литвинов – не знаю, красная ли карточка. Раз затронули, скажу мнение: судья не справился. Полыхнуло. Литвинов сидит, Роша будет оштрафован. А судья, который не справился, получает назначение», – сказал Алаев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2024 21:18
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    Комментарии (8)
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    erybov1965
    1731262843
    Сто процентов.
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    Spartak_forv@
    1731264186
    Мокрый,как обычно вышел сухим из воды
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    Ганнибал Лектор
    1731264840
    Сухой вообще не уровень РПЛ. Либо *******, либо коррупционер
    Ответить
    VVM1964
    1731266390
    И ведь не поспоришь !...
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    ivany4
    1731267510
    А где был г-н Алаев, когда все команды и в прошлом сезоне, и в этом, в один голос заявляли о неготовности судей к чемпионату, низкой квалификации и бездействии в этом вопросе КДК???
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    Интерес
    1731269053
    ВАс много,а судей-29 и 5 в резерве,кажется.Кто более матери-истории ценен???
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