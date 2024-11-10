Президент РПЛ не согласился с решением КДК по Литвинову: «Судья Сухой потерял контроль»

Александр Алаев, президент РПЛ, прокомментировал решения КДК РФС по Виллиану Роше и Руслану Литвинову.

КДК на этой неделе разбирал поведение Роши и Литвинова в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).

За агрессивное поведение Виллиан дисквалифицирован на 3 матча, Литвинова – на 2.

По одному матчу игроки уже пропустили.

«Буду откровенно. Судья матча ЦСКА – «Спартак» потерял контроль. Помним, что полыхнуло в начале. Драка была ожидаема. С уважением к Артуру Григорьянцу, но решение странное. Была полноценная драка и, когда увидел наказание, возник диссонанс. Выглядит странно, что два и три матча. При этом Бабич – ноль, Гуарирапа – ноль. Болельщикам сложно это объяснить.

Я плохой судья. Никогда не буду судить. Но, мне кажется, что Роша точно красная карточка и долгая дисквалификация. Литвинов – не знаю, красная ли карточка. Раз затронули, скажу мнение: судья не справился. Полыхнуло. Литвинов сидит, Роша будет оштрафован. А судья, который не справился, получает назначение», – сказал Алаев.

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