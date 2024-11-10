Мостовой готов стать спортивным директором «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему готов стать спортивным директором красно-белых.

«Никак не могу охарактеризовать работу Амарала. Мы даже ни разу не видели его. Я даже не помню, когда он пришeл. В «Спартаке» часто меняются руководители. Кто был до Амарала? А команда всегда была, есть и будет. Меня уже не удивляет частая смена людей в «Спартаке».

Сейчас придeт кто-то ещe. Ну и ладно, у нас любят такие перемены. Вряд ли что-то изменится с приходом нового спортивного директора. В футболе же много денег крутится. Я бы пошeл, если бы меня позвали спортивным директором «Спартака». Хоть нормально поживу», – сказал Мостовой.

Томаш Амарал был назначен пост спортивного директора в конце 2023 года и приступил к работе в «Спартаке» с 1 января. Сегодня клуб сообщил об уходе португальца.

После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

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