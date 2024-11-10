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    Мостовой готов стать спортивным директором «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему готов стать спортивным директором красно-белых.

    «Никак не могу охарактеризовать работу Амарала. Мы даже ни разу не видели его. Я даже не помню, когда он пришeл. В «Спартаке» часто меняются руководители. Кто был до Амарала? А команда всегда была, есть и будет. Меня уже не удивляет частая смена людей в «Спартаке».

    Сейчас придeт кто-то ещe. Ну и ладно, у нас любят такие перемены. Вряд ли что-то изменится с приходом нового спортивного директора. В футболе же много денег крутится. Я бы пошeл, если бы меня позвали спортивным директором «Спартака». Хоть нормально поживу», – сказал Мостовой.

    • Томаш Амарал был назначен пост спортивного директора в конце 2023 года и приступил к работе в «Спартаке» с 1 января. Сегодня клуб сообщил об уходе португальца.
    • После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.ru

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    10.11.2024 20:55
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    Комментарии (28)
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    Цугундeр
    1731265104
    Может владычицей морскою сразу?)
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    ivany4
    1731265565
    Мало дурачка отшили со стажировкой. Неймется. Теперь осталось послать прямым текстом в эротическое путешествие. Пусть присоединяется к червяку, Ловчеву, зареме, и остальным "знатокам" футбола. А лучше возглавит всю эту кагорту. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.
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    Интерес
    1731265949
    Кто нажал кнопку табакерки,откуда выскочил этот чёрт?
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    Garrincha58
    1731266317
    Только водителем клубного автобуса и то если есть соответствующая категория
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    BRO_football
    1731266608
    Александр Владимирович, подождите со Спартаком. Вас в Реал хотят главным тренером пригласить!
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    DOCTOR PENALTY
    1731267389
    А что? Это как раз царское дело. )
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    ySS
    1731269232
    Да, Саня, деньги большие в футбол пришли, а таланты ушли. Не повезло
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    momwig_
    1731269443
    -Я готов стать замом по науке, мне не трудно. -Вам не трудно. Но дело не в вас, а в науке. ©
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    Александр.Т.
    1731271152
    А что не в родную Сельту ?
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    The only one
    1731272846
    в каждую бочку затычка...
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