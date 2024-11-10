Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно число кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»

    Стало известно число кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»

    У «Спартака» есть 5 кандидатов на место спортивного директора клуба. Четверо из них иностранцы, а один – россиянин, сообщил журналист Иван Карпов.

    Сегодня с этого поста был уволен Томаш Амарал. Клуб должен определиться с заменой португальца до конца ноября, чтобы новый руководитель успел войти в курс дела и приступить к работе по зимнему трансферному окну.

    «Решение же убрать Амарала зрело давно, но было окончательно принято после домашнего поражения Ростову в 1-м матче 1/4 финала Fonbet Кубка России (0:1)», – написал Карпов.

    • Амарал был назначен пост спортивного директора в конце 2023 года и приступил к работе в «Спартаке» с 1 января. Сегодня клуб сообщил об уходе португальца.
    • После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Обращение «Спартака» к болельщикам после разгрома «Акрона» 3
    Глава «Спартака» прокомментировал увольнение Амарала 16
    Президент РПЛ не согласился с решением КДК по Литвинову: «Судья Сухой потерял контроль» 8
    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2024 19:51
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1731258063
    Набросились гиены и шакалы на протухшее мясо! Гыгыгы
    Ответить
    fakeid
    1731258203
    царь отстажировался, теперь к свинохвостым рванёт. он же футбольный человек, играл, что-то знает.
    Ответить
    ySS
    1731258379
    Интересно, кто этот россиянин?)
    Ответить
    Интерес
    1731258412
    Гастарбайтеры-это наше всё..." А один отечественный-для приукрашивания "трудностей выбора".РАньше я думал,что они это делают,решая трудную задачу по подбору нужного специалиста,но теперь уверен-их греет сознание того,что им служит иностранец,а они ему благосклонно платят.А результат этого выбора не важен. Это комплекс "белого человека".
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731260550
    Без конкретных имен-не инсайд,а просто треп)Так любой может сказать:4 иностранца и россиянин,или 4 россиянина и иностранец.С таким вбросом точно не промахнешься)
    Ответить
    ivany4
    1731260788
    Если прочитал какую-нибудь чушь, - то это обязательно телеграм-канал Инсайды от Карпа. Забудьте про этого чмошника. Спартак уже встал на рельсы европейского футбола. «Рома» уволила третьего тренера за год после поражения от «Болоньи» - а Спартак только одного(!) менеджера.))
    Ответить
    BRO_football
    1731266135
    Дайте угадаю. Русский спортивный директор это бывший спортивный директор Крыльев Советов Сергей Корниленко, которого уволили вот прям совсем недавно - 31 октября. Ждите подобный инсайд от Ивана Карпова. Даже комментаторы сегодня говорили, что увольнение было каким-то неожиданным, ничто не предвещало. Небось Спартак переманил.
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1731267910
    Снова откат намечается
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 