Стало известно число кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»

У «Спартака» есть 5 кандидатов на место спортивного директора клуба. Четверо из них иностранцы, а один – россиянин, сообщил журналист Иван Карпов.

Сегодня с этого поста был уволен Томаш Амарал. Клуб должен определиться с заменой португальца до конца ноября, чтобы новый руководитель успел войти в курс дела и приступить к работе по зимнему трансферному окну.

«Решение же убрать Амарала зрело давно, но было окончательно принято после домашнего поражения Ростову в 1-м матче 1/4 финала Fonbet Кубка России (0:1)», – написал Карпов.

Амарал был назначен пост спортивного директора в конце 2023 года и приступил к работе в «Спартаке» с 1 января. Сегодня клуб сообщил об уходе португальца.

После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

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