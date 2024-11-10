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    • Чанов оценил предложение дать Акинфееву провести прощальный матч в сборной России

    Чанов оценил предложение дать Акинфееву провести прощальный матч в сборной России

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поддержал предложение пригласить вратаря красно-синих Игоря Акинфеева в сборную России на прощальный матч.

    – Игорь так и не провел прощального матча за сборную. Было бы красиво получить вызов на один из товарищеских матчей и выйти на несколько минут?

    – Все зависит от тренеров сборной России. Да, это было бы красиво. Но надеюсь, что такое произойдет нескоро, пусть Игорь еще играет в футбол, сколько хватит сил.

    • Акинфеев провел 111 матчей за сборную России в 2004–2018 годах.
    • В этом сезоне 38-летний голкипер провел 15 встреч за ЦСКА, пропустил 10 голов, сыграл 7 матчей на ноль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2024 16:11
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    Комментарии (5)
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    The only one
    1731244781
    зачем? Он же сам сказал- за сборную больше не играю. Надо выполнять его просьбу.
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    Борис34684
    1731246868
    Пока сборная не играет, только мучается. А играть будет ой как не скоро.
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    ySS
    1731247776
    Если захочет Игорян, то уважить надо. Он заслужил
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    Кронштадт65
    1731247897
    ага и зюбе чтоб забил, давайте из сборной цирк сделаем
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