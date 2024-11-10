Чанов оценил предложение дать Акинфееву провести прощальный матч в сборной России

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поддержал предложение пригласить вратаря красно-синих Игоря Акинфеева в сборную России на прощальный матч.

– Игорь так и не провел прощального матча за сборную. Было бы красиво получить вызов на один из товарищеских матчей и выйти на несколько минут?

– Все зависит от тренеров сборной России. Да, это было бы красиво. Но надеюсь, что такое произойдет нескоро, пусть Игорь еще играет в футбол, сколько хватит сил.

Акинфеев провел 111 матчей за сборную России в 2004–2018 годах.

В этом сезоне 38-летний голкипер провел 15 встреч за ЦСКА, пропустил 10 голов, сыграл 7 матчей на ноль.

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