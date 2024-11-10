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    Акинфеев раскрыл секрет хорошей формы в 38 лет

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (2:1). 38-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи.

    Акинфеев дебютировал за ЦСКА 21 год назад в Самаре.

    – Как вам все еще удается играть на таком уровне и держать себя в форме?

    – На самом деле легко, если относишься правильно к футболу. Сейчас не буду философствовать и рассуждать про правильное питание и все остальное. Просто если ты любишь футбол, то футбол вознаграждает тебя. Конечно, не без ошибок все это происходит. Рано или поздно награда сверху всегда приходит. Я с детства любил футбол и по сей день люблю. Секрет один.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2024 16:06
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1731246086
    И это правильно,а то лет десять рассказывают про спортивный ЗОЖ,а потом-в мемуарах и воспоминаниях,как курили,пили и блудили.
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    PushkaStrashnaya
    1731247032
    Одержимость игрой, только так можно стать легендой.
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    Кронштадт65
    1731248153
    справедливости ради - позиция вратаря не предполагает такой беготни как у игроков в поле. вот Жиркова я бы выделил, до37 или 38 закрывать всю бровку, это ДА
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