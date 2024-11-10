Акинфеев раскрыл секрет хорошей формы в 38 лет

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (2:1). 38-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА 21 год назад в Самаре.

– Как вам все еще удается играть на таком уровне и держать себя в форме?

– На самом деле легко, если относишься правильно к футболу. Сейчас не буду философствовать и рассуждать про правильное питание и все остальное. Просто если ты любишь футбол, то футбол вознаграждает тебя. Конечно, не без ошибок все это происходит. Рано или поздно награда сверху всегда приходит. Я с детства любил футбол и по сей день люблю. Секрет один.

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