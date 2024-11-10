Мостовой назвал сумму, за которую «Локо» стоит продать Батракова

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил стоимость Алексея Батракова из «Локомотива».

«Два пенальти реализовал, молодец. Но мы много видели футболистов, которые в 19 лет начинали, а потом о них никто не слышал. Давайте подождем с разговорами о Европе. С другой стороны, «Локомотиву» надо отпускать Батракова, если предложат 15 миллионов евро.

Но пока пусть спокойно играет в футбол, сезон закончит хорошо, а там посмотрим», – сказал Мостовой.

Батраков – воспитанник «Локомотива».

Игрок с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

Батраков вызван на ближайший сбор сборной России.

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