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    • Мостовой назвал сумму, за которую «Локо» стоит продать Батракова

    Мостовой назвал сумму, за которую «Локо» стоит продать Батракова

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил стоимость Алексея Батракова из «Локомотива».

    «Два пенальти реализовал, молодец. Но мы много видели футболистов, которые в 19 лет начинали, а потом о них никто не слышал. Давайте подождем с разговорами о Европе. С другой стороны, «Локомотиву» надо отпускать Батракова, если предложат 15 миллионов евро.

    Но пока пусть спокойно играет в футбол, сезон закончит хорошо, а там посмотрим», – сказал Мостовой.

    • Батраков – воспитанник «Локомотива».
    • Игрок с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Батраков вызван на ближайший сбор сборной России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.11.2024 10:56
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1731226312
    ...на счёт того, что талантливой молодёжи было у нас было много, а потом она - эта молодёжь скисала и деградировала в нашем футболе, тут и спорить нечего. Пусть, с Батраковым этого не случится...
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    Айболид
    1731228621
    В Химки или Факел пусть продадут .
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    vadikrew
    1731230801
    Мостовой и в этом разбирается, ё п т
    Ответить
    FWSPM
    1731231860
    Надо было в агенты идти зачем этот геморой тренерский.
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    Cleaner
    1731240107
    Если Локо не хочет бороться за чемпионство, то можно продать Батракова за 15 миллионов. Но если есть желание замахнуться на титул, продавать нужно за сумму в 50 миллионов. Не меньше, чтобы была возможность купить на его место примерно равного ему игрока.
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    Городовой
    1731241298
    Этот стажёр когда-нибудь уймется? Их с Дзюбой надо в одной комнате запереть и дать видеокамеру без монитора. Родню жалко...
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