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    • Рабинер проанализировал личность Батракова: «Действительно экстраординарный талант»

    Рабинер проанализировал личность Батракова: «Действительно экстраординарный талант»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

    «Дай Бог пацану прекрасной карьеры без серьезных травм, болезней и без уехавшей от соблазнов крыши.

    Талант, по ощущениям, действительно экстраординарный. Чувствуется в игре Батракова какая-то внутренняя свобода, которая скрепляет все технические элементы и хорошее футбольное образование в единое целое.

    При этом и пашет на поле – будь здоров, заводится, карточки хватает. Но ведь не удалили его с тем же «Зенитом» не в последнюю очередь потому, что и у судей, и у всех он вызывает человеческую симпатию, и при ситуации 50 на 50 они встают на его сторону. Главное, чтобы это не вызвало у него ощущения, что всe можно.

    И пока он какой-то правильный для этого возраста – никогда о себе, всегда о команде. Да и выражение лица – чистого, хорошего человека без двойного дна, при этом хорошо воспитанного.

    Но огонь, вода и медные трубы в 19 лет всегда впереди. И так хочется, чтобы здоровье у Алексея оказалось крепче, чем у Марата Измайлова, окружение – правильнее, чем у Димы Сычева, привычки – спортивнее, чем у многих, начиная с Эдуарда Стрельцова. И чтобы чрезмерной падкости до денег не появилось, когда ставки пойдут серьезно вверх – а это уже недалеко.

    Понятно, что в первую очередь все зависит от того, каков будет он сам. Но и от каждого из нас, хоть понемножку, но в какой-то степени тоже. «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами», как гласит афоризм...» – написал Рабинер.

    • Батраков – воспитанник «Локомотива».
    • Игрок с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Батраков вызван на ближайший сбор сборной России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    PAREVG.
    1731193850
    Полностью согласен. Дай Бог чтоб все так и было.
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