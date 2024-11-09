Стажировка Мостового в «Динамо» завершена

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил об окончании стажировки Александра Мостового.

«Стажировка была рассчитана на несколько дней, на микроцикл подготовки к «Пари НН», так что ее можно считать завершенной. Это был запрос от академии РФС, где он проходит обучение.

Руководство академии обратилось к нам, а «Динамо» редко отказывает в стажировках», – сказал Гафин.

Стажировка Мостового в «Динамо» началась в среду.

Ранее ему отказал «Спартак».

С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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