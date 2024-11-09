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    Стажировка Мостового в «Динамо» завершена

    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил об окончании стажировки Александра Мостового.

    «Стажировка была рассчитана на несколько дней, на микроцикл подготовки к «Пари НН», так что ее можно считать завершенной. Это был запрос от академии РФС, где он проходит обучение.

    Руководство академии обратилось к нам, а «Динамо» редко отказывает в стажировках», – сказал Гафин.

    • Стажировка Мостового в «Динамо» началась в среду.
    • Ранее ему отказал «Спартак».
    • С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.11.2024 22:44
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1731181770
    Хоть теперь понятно,почему "Динамо" победило!А "Спартак" будет завтра наказан футбольным богом ,за оскорбление отставной "их царственной особы"?
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    Хулиганин
    1731183069
    Ну вот! Наконец-то появилась замена лысому физруку в Мансити.
    Ответить
    FWSPM
    1731186996
    Ну все осталось теперь найти того дурака который возмет это чудо в тренерский штаб
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