Стажировка Мостового в «Динамо» завершена

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил об окончании стажировки Александра Мостового.
«Стажировка была рассчитана на несколько дней, на микроцикл подготовки к «Пари НН», так что ее можно считать завершенной. Это был запрос от академии РФС, где он проходит обучение.
Руководство академии обратилось к нам, а «Динамо» редко отказывает в стажировках», – сказал Гафин.
- Стажировка Мостового в «Динамо» началась в среду.
- Ранее ему отказал «Спартак».
- С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.
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