Родри – о неприезде «Реала» на вручение «Золотого мяча»: «Я бы так не поступил»

Обладатель «Золотого мяча» Родри недоволен, что никто из «Реала» не приехал на церемонию.

Родри опередил в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.

До церемонии бразилец считался главным фаворитом.

Узнав, что «Золотой мяч» получит Родри, вся делегация «Реала» бойкотировала церемонию.

«Конечно, я бы предпочел, чтобы «Реал» был на церемонии. В такой вечер должны присутствовать все лучшие футболисты планеты. Лучшая команда года пропустила церемонию.

Я бы так не поступил. Но «Реал» делает, что хочет», – сказал Родри.

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