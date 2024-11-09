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    • Родри – о неприезде «Реала» на вручение «Золотого мяча»: «Я бы так не поступил»

    Родри – о неприезде «Реала» на вручение «Золотого мяча»: «Я бы так не поступил»

    Обладатель «Золотого мяча» Родри недоволен, что никто из «Реала» не приехал на церемонию.

    • Родри опередил в голосовании Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.
    • До церемонии бразилец считался главным фаворитом.
    • Узнав, что «Золотой мяч» получит Родри, вся делегация «Реала» бойкотировала церемонию.

    «Конечно, я бы предпочел, чтобы «Реал» был на церемонии. В такой вечер должны присутствовать все лучшие футболисты планеты. Лучшая команда года пропустила церемонию.

    Я бы так не поступил. Но «Реал» делает, что хочет», – сказал Родри.

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    Источник: Marca

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    09.11.2024 15:35
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