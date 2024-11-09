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    • Дмитрий Маликов проанализировал игру «Динамо» в этом сезоне

    Дмитрий Маликов проанализировал игру «Динамо» в этом сезоне

    Народный артист РФ, фанат «Динамо» Дмитрий Маликов оценил игру команды в этом сезоне.

    – Я играю в футбол по воскресеньям. Для меня это возможность встретиться с хорошими друзьями, провести выходной и доказать, прежде всего самому себе, что ещe есть порох в пороховницах.

    – При этом вы посещаете матчи «Динамо». Как оцениваете эту половину сезона для команды?

    – А вам нравится как играет команда? Знаете, пока как-то не очень внятно.

    • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
    • В 19:30 мск команда начнет матч 15-го тура РПЛ против «Пари НН».
    • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал «Евтушенко live»

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    09.11.2024 13:07
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