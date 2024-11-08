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    • В «Локомотиве» высказались о продлении контракта с Лантратовым

    В «Локомотиве» высказались о продлении контракта с Лантратовым

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что не сомневается в продлении контракта с основным вратарем команды Ильей Лантратовым.

    «Илья – наш основной вратарь. Если у кого-то есть сомнения, что мы с ним не продлим контракт, я хочу эти сомнения развеять. Это вопрос времени», – сказал Нагорных.

    • Контракт 28-летнего Лантратов с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • В сезоне-2024/25 он принял участие в 15 матчах, в 6 сыграл на ноль и пропустил 17 мячей.

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    Источник: РИА Новости

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    08.11.2024 08:03
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