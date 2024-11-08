В «Локомотиве» высказались о продлении контракта с Лантратовым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что не сомневается в продлении контракта с основным вратарем команды Ильей Лантратовым.

«Илья – наш основной вратарь. Если у кого-то есть сомнения, что мы с ним не продлим контракт, я хочу эти сомнения развеять. Это вопрос времени», – сказал Нагорных.

Контракт 28-летнего Лантратов с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2024/25 он принял участие в 15 матчах, в 6 сыграл на ноль и пропустил 17 мячей.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов