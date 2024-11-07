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    • Реакция Канчельскиса на продление контракта Кордобы с «Краснодаром»

    Реакция Канчельскиса на продление контракта Кордобы с «Краснодаром»

    Андрей Канчельскис высказался о заключении нового соглашения между «Краснодаром» и Джоном Кордобой.

    • Стороны продлили контракт до 30 июня 2027 года.
    • Колумбийцу повысили зарплату до 4,7 млн евро в год вместе с бонусами.
    • Также ему выплатили 3 миллиона евро подписного бонуса.

    «Если человеку комфортно, его всe устраивает, то почему бы не подписать контракт? Или они сделали такое предложение, от которого отказаться Кордоба не смог.

    Молодцы, сохранили хорошего нападающего, там «Спартак» вроде хотел переманить к себе Кордобу.

    Что касается бомбардирской гонки, то, конечно, фаворитом должен выглядеть нападающий. Но бывают случаи, когда и полузащитник становится бомбардиром. Давайте подождeм конца сезона, и тогда будем делать выводы», – заявил Канчельскис.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    07.11.2024 09:43
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