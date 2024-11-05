Мареска оценил состав «Челси» на уровне АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска назвал состав своей команды одним из лучших в АПЛ и считает, что «синие» движуется в правильном направлении.
«Думаю, у меня один из лучших составов в АПЛ, в этом нет сомнений, и Мой [Кайседо] – один из наших игроков. Я влюблен в наш состав, потому что он очень хорош.
По мне, у нас один из лучших составов в АПЛ, но, как я уже говорил много раз, одного таланта недостаточно. От нас требуется больше, но мы движемся в верном направлении», – сказал Мареска.
- «Челси» занимает в АПЛ 4-е место с 18 очками после 10 туров.
- Мареска возглавляет команду с июня.
- «Челси» не завоевывал трофеев с 2021 года, когда выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.