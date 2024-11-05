Мареска оценил состав «Челси» на уровне АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска назвал состав своей команды одним из лучших в АПЛ и считает, что «синие» движуется в правильном направлении.

«Думаю, у меня один из лучших составов в АПЛ, в этом нет сомнений, и Мой [Кайседо] – один из наших игроков. Я влюблен в наш состав, потому что он очень хорош.

По мне, у нас один из лучших составов в АПЛ, но, как я уже говорил много раз, одного таланта недостаточно. От нас требуется больше, но мы движемся в верном направлении», – сказал Мареска.