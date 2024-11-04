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    В Перу игрока убила молния

    Футболист погиб в воскресенье во время матча любительского чемпионата Перу.

    В ходе игры между командами «Фамилиа Чокка» и «Хувентуд Беллависта» по территории стадиона попала молния.

    Судья прекратил встречу и объявил эвакуацию с поля. Когда игроки уходили в подтрибунное помещение, молния ударила еще раз.

    Под ударом оказались восемь футболистов – семь из них получили серьезные ожоги, один погиб.

    Это 39-летний Хосе де ла Крус. В Перу пишут, что молния попала именно в него из-за металлического браслета на руке.

    Источник: Associated Press

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    04.11.2024 14:28
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    Комментарии (5)
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    fakeid
    1730720884
    видос попадания молнии есть в тг Baza, прикрепите к новости.
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    subbotaspartak
    1730736502
    Прискорбно... Ещё в СССР на "Кожаном мяче" в парке играли под грозой: ливень, гром. молнии... игру не остановили, этож 53 года назад...
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