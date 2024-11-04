В Перу игрока убила молния

Футболист погиб в воскресенье во время матча любительского чемпионата Перу.

В ходе игры между командами «Фамилиа Чокка» и «Хувентуд Беллависта» по территории стадиона попала молния.

Судья прекратил встречу и объявил эвакуацию с поля. Когда игроки уходили в подтрибунное помещение, молния ударила еще раз.

Под ударом оказались восемь футболистов – семь из них получили серьезные ожоги, один погиб.

Это 39-летний Хосе де ла Крус. В Перу пишут, что молния попала именно в него из-за металлического браслета на руке.