Канчельскис хочет посетить базу «МЮ» после назначения Аморима

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис собирается посетить базу клуба после назначения Рубена Аморима главным тренером команды.
«Тен Хаг никого не пускал, не только меня. Когда у меня будет время, то, конечно, посещу базу клуба и тренировки команды. Посмотрим, как будет вести себя Аморим. В далеких планах это есть. Все еще зависит от наших американских владельцев, которые убивают клуб», – сказал Канчельскис.
- Контракт «МЮ» с Аморимом рассчитан до июня 2027 года с опцией еще на один сезон. 39‑летний специалист присоединится к «Манчестер Юнайтед» в понедельник, 11 ноября.
- Команда занимает 13-е место в АПЛ с 12 очками после 10 туров.