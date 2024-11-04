Канчельскис хочет посетить базу «МЮ» после назначения Аморима

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис собирается посетить базу клуба после назначения Рубена Аморима главным тренером команды.

«Тен Хаг никого не пускал, не только меня. Когда у меня будет время, то, конечно, посещу базу клуба и тренировки команды. Посмотрим, как будет вести себя Аморим. В далеких планах это есть. Все еще зависит от наших американских владельцев, которые убивают клуб», – сказал Канчельскис.