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    • Корнеев перечислил игроков «Спартака», которые стали «пустой» тратой денег

    Корнеев перечислил игроков «Спартака», которые стали «пустой» тратой денег

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал «Спартак» за трансферную политику.

    – Зачем покупали Миенти Абену? А до этого Алексиса Дуарте?

    – Можно продолжить этот список и значительно его расширить.

    – Давайте.

    – Виллиан Жозе, Мангаш, Маркиньос, Довбня, Тавареш, Угальде, Рябчук, Бабич, Крал, Бальде, Бонгонда, Рыбус, Мевля... Мне дальше продолжать? Уйма денег потрачено впустую!

    • У «Спартака» 2-й по стоимости состав в РПЛ (103,25 миллиона евро).
    • Команда идет в таблице 5-й.
    • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2024 13:03
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    Комментарии (15)
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    subbotaspartak
    1730630630
    Вот это память.... или Спартак конспектирует непрерывно...
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    САДЫЧОК
    1730630720
    Лавочник Барселоны Корнеев даёт интервью! Блевотина!
    Ответить
    Everest13
    1730631394
    В списке есть игроки которые стараются, например мне угальде нравится, упертый , но без команды любой игрок это ноль, у команды нет середины, барко тоже за всю команду не наиграет, богонда тоже пытается, про остальных молчу, команда проигрывает Оренбургу но выигрывает у ЦСКА , терпит зенит, но топится с локомотивом, нет стабильности, месячные видно прут периодически
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    andr45
    1730632781
    А что вы хотите от этой бездари с Матч ТВ, злобствующего никчемушника и неудачника)))
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    Лицом_на_клаве
    1730634032
    Куда ни кинь в свинарне один сплошной неликвид.
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    NewLife
    1730636019
    Впустую тратят деньги на то, чтобы содержать таких дегенератов, как ты на газпром канале.
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    FCSpartakM
    1730637397
    хахахахах, тупо перечисляет всех, кого знает.
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    rammax fcsm
    1730637636
    корнеев - это даун, который двух слов на русском языке связать не может? каждое интервью - такое ощущение, что общение идёт с умственно отсталым идиотом...
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    ScarlettOgusania
    1730638348
    постыдились бы писать про то, что эта бездарь, Корнеев, был когда-то тренером сборной России, такое нельзя упоминать даже всуе!) про конюшню лучше бы этот деятель сказал на кой хрен купили Гуарирапу и разную другую Куету типа Пьнича?)) ну и про "газовый комбинат" слабо было что-то подобное ляпнуть, или от кормушки срач-тв сразу оттащут эту косноязычную балаболку?
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    fakeid
    1730649710
    стыдно за рыльный неликвид!
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