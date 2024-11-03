Корнеев перечислил игроков «Спартака», которые стали «пустой» тратой денег

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал «Спартак» за трансферную политику.
– Зачем покупали Миенти Абену? А до этого Алексиса Дуарте?
– Можно продолжить этот список и значительно его расширить.
– Давайте.
– Виллиан Жозе, Мангаш, Маркиньос, Довбня, Тавареш, Угальде, Рябчук, Бабич, Крал, Бальде, Бонгонда, Рыбус, Мевля... Мне дальше продолжать? Уйма денег потрачено впустую!
- У «Спартака» 2-й по стоимости состав в РПЛ (103,25 миллиона евро).
- Команда идет в таблице 5-й.
- «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.