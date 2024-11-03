Денисов сравнил драки «Спартака» с «Зенитом» и ЦСКА

Защитник «Спартака» Даниил Денисов сравнил две драки с участием команды.
- Накануне «Спартак» победил ЦСКА в 14-м туре РПЛ (2:0).
- В матче было 3 удаления.
– На твоей памяти было две драки: с «Зенитом» и ЦСКА. Какая была жарче?
– Эмоции и там и там зашкаливали. С «Зенитом» это случилось уже в конце матча, поэтому было немного по-другому. Но итог один и тот же: надо играть в футбол.
– Шамара в этой драке не хватило?
– Мы добились нужного результата на футбольном поле. Повторюсь, хотите драться – идите в другое место.
- Драка в кубковом матче «Зенита» и «Спартака» состоялась в 2022 году.
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