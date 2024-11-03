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    Денисов сравнил драки «Спартака» с «Зенитом» и ЦСКА

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов сравнил две драки с участием команды.

    • Накануне «Спартак» победил ЦСКА в 14-м туре РПЛ (2:0).
    • В матче было 3 удаления.

    – На твоей памяти было две драки: с «Зенитом» и ЦСКА. Какая была жарче?

    – Эмоции и там и там зашкаливали. С «Зенитом» это случилось уже в конце матча, поэтому было немного по-другому. Но итог один и тот же: надо играть в футбол.

    – Шамара в этой драке не хватило?

    – Мы добились нужного результата на футбольном поле. Повторюсь, хотите драться – идите в другое место.

    • Драка в кубковом матче «Зенита» и «Спартака» состоялась в 2022 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2024 10:00
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    Комментарии (3)
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    zigbert
    1730619496
    Конечно с ЦСКА драка была более благородной.
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    sined1951
    1730623575
    Это не драка, это пародия на драку, обыкновенная толкотня. Это радость для СМИ-есть о чем трепаться неделю.
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    vvv123
    1730625527
    Спердяк - самая свинская команда!
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