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    Селюк предложил реформировать «Золотой мяч»

    Агент Дмитрий Селюк оценил победу Родри в голосовании на «Золотой мяч».

    • Родри стал 1-м в 21-м веке испанцем с «Золотым мячом».
    • Испанец помог сборной выиграть Евро-2024.
    • Сейчас Родри травмирован.

    «Надо отдать должное Родри, достойнейший кандидат, человек, который выиграл чемпионат Европы. Был признан лучшим игроком чемпионата Европы. Я люблю футбол сборной Испании, и мы все переживали за сборную Испании летом, но по совокупности составляющих должен был бы, по идее, выиграть Винисиус. Мало того, «Реал» выиграл и Лигу чемпионов. Тем более лучшей командой выбрали «Реал», лучший тренер тоже у них. Лучший игрок, по идее, должен быть из команды, которая выиграла это все.

    Оценивается игра в футбол, а не поведение игрока. Роналду, помните момент, взял телефон и выбросил его в бассейн там чей-то Месси был скромный, спокойный. Винисиус – порой вызывающий, но таким образом, знаете, как говорят, и в шоу бизнесе, и в спорте, привлекает к себе внимание, о нeм говорят, он у многих на языке, говорит это он от сердца, или вызывая интерес к себе – тоже вопрос….

    Нужны ли изменения текущему регламенту получения награды? К сожалению, возможно, надо подредактировать правила выбора победителей. Например, в каждой номинации: атакующий игрок, полузащитник, защитник, вратарь давать малый «Золотой мяч» и из этих игроков выбрать того, кто возьмeт там какой-нибудь «Бриллиантовый мяч», когда столько много лет Месси, Роналду... У одного там восемь «Золотых мячей». Они закрыли желание, мотивацию других футболистов. Тут надо где-то в регламент внести, что, например, кто взял 3 награды, потом входит в категорию золотых легенд футбола, допустим, и все.

    Тем более, в Европе играют футболисты со всего мира и 100 журналистов, допустим, должны освещать со всего мира с разных стран, потому что европейские – они выбирают в подсознании Родри, это свой. Вот он европеец. Я думаю, что даже пригласили Джорджа Веа вручать «Золотой мяч», темнокожего футболиста, который последний раз получал его, именно для того, чтобы тот же Винисиус не сказал, что это определeнный расизм или ещe что-то.

    Есть футбол, есть результаты, есть выигрыши, есть голы, есть ассисты, есть там определeнные моменты, согласно которых набираются очки. Поэтому, в принципе, если бы Винисиус, возможно, был «блондином», то, скорее всего, он бы выиграл.

    Бойкот «Реала»? Безусловно, закусили чиновники, должна быть какая-то интрига, а тут, получается, выбирают, выбирают, выбирают, а уже все выбрано, и все заранее все знают, кто же сейчас выиграет, а выиграет Родри, который вообще один получается номинант, который вообще приехал и, безусловно, Чеферин закусил, когда Перес и «Барселона» они там пошли против него, но кто бы что ни говорил, Суперлига напугала ФИФА и УЕФА. Они увеличили деньги для клубов, они изменили систему розыгрыша, где опять же будет больше прибыли клубам, и это то, к чему стремился Перес, и получается розыгрыш лиги чемпионов практически скопирован с регламента Суперлиги, и от этого клубы выиграли, поэтому клубы должны быть благодарны «Реалу» и «Барселоне», – сказал Селюк в эфире радио «Движение».

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 11:18
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