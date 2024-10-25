Газизов оценил перспективы «Спартака»

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал мнение, что московская команда превращается в середняка.

– Ощущение, что когда вы работали в клубе, команда боролась за более высокие места.

– Сейчас у команды другой менеджмент, достойный. Это неправильный разговор. Думаю, что они выправят ситуацию.

Мне кажется, «Спартак» – одна из самых быстрых команд. У «Спартака» все будет хорошо.

– Эксперты говорят, что клуб превращается в середняка.

– Я с этим не согласен. «Спартак» – великий клуб.