Газизов оценил перспективы «Спартака»

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал мнение, что московская команда превращается в середняка.
– Ощущение, что когда вы работали в клубе, команда боролась за более высокие места.
– Сейчас у команды другой менеджмент, достойный. Это неправильный разговор. Думаю, что они выправят ситуацию.
Мне кажется, «Спартак» – одна из самых быстрых команд. У «Спартака» все будет хорошо.
– Эксперты говорят, что клуб превращается в середняка.
– Я с этим не согласен. «Спартак» – великий клуб.
- «Спартак» набрал 19 очков в 12 турах РПЛ.
- Команда идет на 6-м месте в лиге и отстает от лидера на 11 баллов.
- В чемпионате у москвичей только 1 победа в 5 последних матчах.