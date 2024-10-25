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    Газизов оценил перспективы «Спартака»

    Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал мнение, что московская команда превращается в середняка.

    – Ощущение, что когда вы работали в клубе, команда боролась за более высокие места.

    – Сейчас у команды другой менеджмент, достойный. Это неправильный разговор. Думаю, что они выправят ситуацию.

    Мне кажется, «Спартак» – одна из самых быстрых команд. У «Спартака» все будет хорошо.

    – Эксперты говорят, что клуб превращается в середняка.

    – Я с этим не согласен. «Спартак» – великий клуб.

    • «Спартак» набрал 19 очков в 12 турах РПЛ.
    • Команда идет на 6-м месте в лиге и отстает от лидера на 11 баллов.
    • В чемпионате у москвичей только 1 победа в 5 последних матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    alefreddy
    1729881375
    компенсация повлияла на перспективу
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