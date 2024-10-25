Мостовой назвал фаворита матча «Зенит» – «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Я в начале сезона говорил, что для меня удивительны результаты железнодорожников. Но надо признать, что они держатся неплохо и заслуженно идут на втором месте. Другое дело, что ЦСКА и «Динамо» уже подбираются и после одного-двух поражений можно опуститься в турнирной таблице. В общем, я по-прежнему придерживаюсь мнения, что красно-зеленые не будут в тройке.

Поэтому, на мой взгляд, петербуржцы явные фавориты в предстоящем матче. Да и пора уже им разбираться с главными конкурентами, тем более дома. Но никто не удивится, если «Зенит» легко обыграет «Локомотив». Все скажут: «Ничего страшного», – сказал Мостовой.