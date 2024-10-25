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    Мостовой назвал фаворита матча «Зенит» – «Локомотив»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

    «Я в начале сезона говорил, что для меня удивительны результаты железнодорожников. Но надо признать, что они держатся неплохо и заслуженно идут на втором месте. Другое дело, что ЦСКА и «Динамо» уже подбираются и после одного-двух поражений можно опуститься в турнирной таблице. В общем, я по-прежнему придерживаюсь мнения, что красно-зеленые не будут в тройке.

    Поэтому, на мой взгляд, петербуржцы явные фавориты в предстоящем матче. Да и пора уже им разбираться с главными конкурентами, тем более дома. Но никто не удивится, если «Зенит» легко обыграет «Локомотив». Все скажут: «Ничего страшного», – сказал Мостовой.

    • Матч «Зенит» – «Локо» пройдет 27 октября. Начало – в 19:30 мск.
    • Петербуржцы занимают второе место в РПЛ, москвичи – третье.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Mirak92
    1729870501
    1-0 или 2-0
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    Питерский князь
    1729874325
    Я думаю, будет крупный счет в пользу Зенита, если только РЖД не положат у своих ворот новый небоскрёб! :)))
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