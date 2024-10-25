Глушаков сообщил, чем будет заниматься после игровой карьеры

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, что планирует тренировать.
- Игрок выступает в Медиалиге за СКА Басты, но остается на контракте с «Химками».
– Думали, чем вы будете заниматься, когда официально закончите играть в футбол?
– Хотелось бы попробовать себя тренером. Дальше – посмотрим.
– Вы говорили, что после окончания контракта «Химки» обещали взять вас в структуру клуба.
– Думаю, примерно через месяц-полтора все будет понятно. У меня сейчас есть понимание, но не могу пока поделиться информацией.
- Глушаков больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».
- С командой он брал РПЛ.