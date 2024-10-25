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    • Глушаков сообщил, чем будет заниматься после игровой карьеры

    Глушаков сообщил, чем будет заниматься после игровой карьеры

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, что планирует тренировать.

    • Игрок выступает в Медиалиге за СКА Басты, но остается на контракте с «Химками».

    – Думали, чем вы будете заниматься, когда официально закончите играть в футбол?

    – Хотелось бы попробовать себя тренером. Дальше – посмотрим.

    – Вы говорили, что после окончания контракта «Химки» обещали взять вас в структуру клуба.

    – Думаю, примерно через месяц-полтора все будет понятно. У меня сейчас есть понимание, но не могу пока поделиться информацией.

    • Глушаков больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».
    • С командой он брал РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    ZAITZEFF2011
    1729867954
    Будет ходить в баню каждый день.
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    val69
    1729868662
    Если, не дай бог, тренером, то это - ОПГ "Глушаков"... Лучше пусть гонит само гонку...
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    ...уефан
    1729870546
    ...тренер-коуч-бутлегер-первач)...
    Ответить
    Цугундeр
    1729871231
    Чем, чем? ) Частично подличать , всегда "мозга е.бать.". Где лебезить , где сразу же насрать . А где насрать уж невозможно.. Нагадить . Только осторожно .
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