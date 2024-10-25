Губерниев: «Сейчас команды настраиваются на «Локомотив» почти так же, как и на «Зенит»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Локомотива» от «Химок» (0:2) в 12-м туре чемпионата России и интриге в РПЛ.

«Поражение «Локомотива» от «Химок», мне кажется, это всe-таки элемент случайности, потому что на «Локомотив» сейчас очень сильно настраиваются команды, почти так же, как и на «Зенит». А может быть, и так же. И, конечно, эти очки терять нельзя в споре с середняками, особенно с аутсайдерами.

Но для российского футбола – это очень хорошо, потому что интересный чемпионат, непредсказуемый результат, хочется, действительно, чтобы интрига, как и в прошлом сезоне, была до конца», – написал Губерниев.