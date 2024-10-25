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    • Губерниев: «Сейчас команды настраиваются на «Локомотив» почти так же, как и на «Зенит»

    Губерниев: «Сейчас команды настраиваются на «Локомотив» почти так же, как и на «Зенит»

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Локомотива» от «Химок» (0:2) в 12-м туре чемпионата России и интриге в РПЛ.

    «Поражение «Локомотива» от «Химок», мне кажется, это всe-таки элемент случайности, потому что на «Локомотив» сейчас очень сильно настраиваются команды, почти так же, как и на «Зенит». А может быть, и так же. И, конечно, эти очки терять нельзя в споре с середняками, особенно с аутсайдерами.

    Но для российского футбола – это очень хорошо, потому что интересный чемпионат, непредсказуемый результат, хочется, действительно, чтобы интрига, как и в прошлом сезоне, была до конца», – написал Губерниев.

    • «Локомотив» занимает 3-е место в РПЛ с 27 очками. «Зенит» идет 2-м с 29 баллами.
    • В прошлом году сообщалось, что Губерниев стал амбассадором в «Локомотиве».

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1729843488
    Вот ещё один сказочник!Как могут команды настраиваться одинаково("почти")на неожиданность сезона и позор десятилетия???
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    ...уефан
    1729843638
    ...словесный диарейщик...
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    subbotaspartak
    1729845364
    ....почти так же, как и на «Зенит».... Тренер Химок: Ребята, настраиваемся так=же как на Зенит... Ну ладно, давай те почти... А говорят губа - не дура...
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    Мордаванин
    1729845474
    и чего перданул?) на лкмо не настраиваются просто ждут когда молодёжьсдохнет а она не дохнети недохнет хотя могут и не дождатьсяя
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    serhio80
    1729851120
    Спасибо, поржал) за проводниц даже призовые обычные)
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    Питерский князь
    1729851914
    РЖД купил себе небоскрёб. Потом скажите, что у Зенита больше денег. Теперь все знают, что самый богатый клуб, это Лохомотив.
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