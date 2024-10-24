Червиченко – о желании «Спартака» продать Бонгонда: «Есть более бесполезные футболисты»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о возможном уходе Тео Бонгонда из «Спартака».

Сообщалось, что московский клуб готов продать игрока уже зимой.

«Бонгонда – не худший игрок в «Спартаке», чтобы расставаться с ним первым. Есть другие ребята, более бесполезные, которых надо отправить на выход.

Да, Бонгонда не может полностью весь матч бегать, и хватает его только на один тайм. Это, конечно, мало с учeтом того, какие деньги за него заплатили и сколько он получает.

Но когда Бонгонда выходит на поле, он всегда обостряет игру. Он умеет ювелирно забегать в штрафную, ищет руку соперника и бьeт в неe, попадает – вот и пенальти.

Вряд ли ещe кто-то из атакующих футболистов «Спартака» может похвастать таким умением. Польза от него точно есть», – сказал Червиченко.