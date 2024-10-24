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    • Червиченко – о желании «Спартака» продать Бонгонда: «Есть более бесполезные футболисты»

    Червиченко – о желании «Спартака» продать Бонгонда: «Есть более бесполезные футболисты»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о возможном уходе Тео Бонгонда из «Спартака».

    Сообщалось, что московский клуб готов продать игрока уже зимой.

    «Бонгонда – не худший игрок в «Спартаке», чтобы расставаться с ним первым. Есть другие ребята, более бесполезные, которых надо отправить на выход.

    Да, Бонгонда не может полностью весь матч бегать, и хватает его только на один тайм. Это, конечно, мало с учeтом того, какие деньги за него заплатили и сколько он получает.

    Но когда Бонгонда выходит на поле, он всегда обостряет игру. Он умеет ювелирно забегать в штрафную, ищет руку соперника и бьeт в неe, попадает – вот и пенальти.

    Вряд ли ещe кто-то из атакующих футболистов «Спартака» может похвастать таким умением. Польза от него точно есть», – сказал Червиченко.

    • Летом 2023 года Бонгонда купили у «Кадиса» за 7,5 млн евро.
    • С тех пор вингер провел 49 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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    Источник: Metaratings

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    24.10.2024 23:45
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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1729803325
    Сами же сообщили фейк, сами же нашли червя для высера.
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    BoevStas1
    1729804265
    Зиньковский,Пруцев,Денисов ,это однозначно.У них очень много шансов было...да и Хлусевича туда же.
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    VVM1964
    1729805397
    А что, сегодня постный день ??? Ах да, четверг - рыбный ! )) Видать это как-то влияет на адекватность червей ! )))...
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