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    • Тихонов резко высказался о присутствии легионеров в «Зените»

    Тихонов резко высказался о присутствии легионеров в «Зените»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о натурализации в российском спорте.

    «Если мы дальше будет таким путем продолжать, наших местных спортсменов не будет в командах. В НХЛ, к примеру, у нас есть большое количество прекрасных хоккеистов, они там столько голов забивают, а мы кого тащим к себе?

    В «Зените» выходит на поле восемь, как я их называю, гастарбайтеров. В баскетболе мы две Олимпиады выиграли своими, а теперь у нас одни иностранцы играют. Временами такие переживаем. Бесконтрольность полная.

    Иностранцы хотят приобщиться к нашей культуре? Знаете, коренному населению скоро не будет места в России. Посмотрите, сколько переехал к нам отовсюду. Сначала нас полоскали, а теперь едут к нам.

    Было раньше 23 таксомоторных парка, а сейчас в такси ни одного нашего не найдешь. Хамят нагло, хотя у себя на родине себя так не вели», – сказал Тихонов.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • В команде полсостава – легионеры.
    • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Сегодня, 18:56
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    Комментарии (6)
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    andrei-sarap-yandex
    1729786364
    ТИХОН МУДАК.......не сравнивай узбеков.таджиков.киргизов у них нет культуры и воспитания в РОССИИ....У инностраных ФУТБОЛИСТОВ другой менталитет и образования......я не слышал от них ничего плохого на улицах или в обществе.....по сравнение с КОКОРИНЫМ И МАМАЕВЫМ....Я УВАЖАЮ ТИХОНА КАк спортсмена но не надо лезть в другие команды
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    7:1
    1729786545
    вот урод. в последнем матче, где играли зулусы с зулусами, а проиграл спартаг - в старте у хряков вышло 8 гастарбайтеров + 3 на замену. у краснодара 8+2. но это другое, да? козёл.
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    Fju-2
    1729787043
    «Из-за этих гадов мы без работы сидим!»
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    subbotaspartak
    1729787779
    Не только панаехали, ещё и паналетели...
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    Desma
    1729787878
    Ну, теперь держитесь. Александра Ивановича понесло. Во многом он прав, зрит в корень.
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    Спартачище
    1729789088
    Все ржут над болотным убожеством Такова судьба барских нацпроектов на бюджетные деньги - быть позором и посмешищем
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