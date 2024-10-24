Спивак выразил сомнения по поводу будущего Соболева в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак выразил мнение о предстоящем матче 13-го тура РПЛ, в котором петербуржцы сыграют с «Локомотивом».

– Главный козырь «Зенита» в предстоящем матче?

– «Зенит» – чемпион уже сколько лет и состав стабильный, игроки мастеровитые. Он все равно выше классом. О чем тут можно говорить?

– Ничья – результат в пользу кого?

– Я не думаю о ничьей. Думаю, что «Зенит» выиграет.

– Может ли Соболев стать джокером Семака в этом матче?

– Я даже не знаю, станет ли он джокером. У меня вообще есть сомнения, что он будет играть в «Зените».

– «Зенит» проиграл оба матча «Локомотиву» в прошлом сезоне. Можно ли сказать, что у сине-бело-голубых появился неудобный соперник?

– Я не думаю. Если взять общую статистику, то «Зенит», наверняка, выиграл больше.