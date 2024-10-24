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    • Спивак выразил сомнения по поводу будущего Соболева в «Зените»

    Спивак выразил сомнения по поводу будущего Соболева в «Зените»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак выразил мнение о предстоящем матче 13-го тура РПЛ, в котором петербуржцы сыграют с «Локомотивом».

    – Главный козырь «Зенита» в предстоящем матче?

    – «Зенит» – чемпион уже сколько лет и состав стабильный, игроки мастеровитые. Он все равно выше классом. О чем тут можно говорить?

    – Ничья – результат в пользу кого?

    – Я не думаю о ничьей. Думаю, что «Зенит» выиграет.

    – Может ли Соболев стать джокером Семака в этом матче?

    – Я даже не знаю, станет ли он джокером. У меня вообще есть сомнения, что он будет играть в «Зените».

    – «Зенит» проиграл оба матча «Локомотиву» в прошлом сезоне. Можно ли сказать, что у сине-бело-голубых появился неудобный соперник?

    – Я не думаю. Если взять общую статистику, то «Зенит», наверняка, выиграл больше.

    • Игра в Санкт-Петербурге пройдет 27 октября и начнется в 18:30 мск.
    • После 12 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 30 очками, на втором месте идет «Зенит» (29), а на третьем – «Локомотив» (27).
    • Александр Соболев после перехода в «Зенит» из «Спартака» провел за петербургский клуб 9 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (3)
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    Тинез Розоп
    1729777327
    Соболев Гондоу...
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    FWSPM
    1729778176
    лавку джокера за собой после ухода сергеева застолбил ерохин а этот так и будет жопы облизывать и искать свое место которое известно где находится
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    Айболид
    1729784649
    "Джокер" - это Ероха (и то со 100% КПД) , а .ондон даже на 6-ку не тянет .
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