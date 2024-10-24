Спивак выразил сомнения по поводу будущего Соболева в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак выразил мнение о предстоящем матче 13-го тура РПЛ, в котором петербуржцы сыграют с «Локомотивом».
– Главный козырь «Зенита» в предстоящем матче?
– «Зенит» – чемпион уже сколько лет и состав стабильный, игроки мастеровитые. Он все равно выше классом. О чем тут можно говорить?
– Ничья – результат в пользу кого?
– Я не думаю о ничьей. Думаю, что «Зенит» выиграет.
– Может ли Соболев стать джокером Семака в этом матче?
– Я даже не знаю, станет ли он джокером. У меня вообще есть сомнения, что он будет играть в «Зените».
– «Зенит» проиграл оба матча «Локомотиву» в прошлом сезоне. Можно ли сказать, что у сине-бело-голубых появился неудобный соперник?
– Я не думаю. Если взять общую статистику, то «Зенит», наверняка, выиграл больше.
- Игра в Санкт-Петербурге пройдет 27 октября и начнется в 18:30 мск.
- После 12 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 30 очками, на втором месте идет «Зенит» (29), а на третьем – «Локомотив» (27).
- Александр Соболев после перехода в «Зенит» из «Спартака» провел за петербургский клуб 9 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.