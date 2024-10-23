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    • Мостовой двумя словами описал решение «Спартака» отказать ему в тренерской стажировке

    Мостовой двумя словами описал решение «Спартака» отказать ему в тренерской стажировке

    Александр Мостовой подробно рассказал об отмене тренерской стажировки в «Спартаке» и своих дальнейших планах.

    «После небольшой подставы со стороны руководства «Спартака» я немного поменяю стратегию. Мне об этом сообщили, когда я находился в больнице. Я планировал пройти стажировку, но сказал, что просто не успеваю в это (ранее оговоренное) время.

    Может быть, кому-то из нефутбольных людей в «Спартаке» это не понравилось. Но это смешно и даже иногда противно. Но мы к этому привыкли, потому что живем уже много-много лет.

    У меня есть много предложений по прохождению стажировки, но определенного решения я пока еще не принял. Посмотрим. Я ведь недавно вышел из больницы и хочу полностью восстановиться – чтобы меня где-нибудь еще раз не прихватило.

    Я спокойно отношусь к этому (отказу «Спартака»), есть много команд, предложений и открытых дверей», – заявил Мостовой.

    • Сообщалось, что причиной отказа «Спартака» стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:19
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    Комментарии (6)
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    7:1
    1729701520
    Вы ктo? - Тoварищ лейтенант, жена я этoму алкoгoлику. Врешь! Какая ты мне жена, старуха! Дoпился дo чертикoв. Жены не узнает. Психиатричку пришлoсь вызвать! Вoт oнo чтo! Тo-тo я смoтрю, oн бред несет. Казань брал, Астрахань брал, про стажировку в Спартаке. Царем себя называет - Белая гoрячка. Типичный случай.
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    Александр.Т.
    1729701604
    Его же не кто на стажировке не заставляет тоскать тяжести бегать кросс, просто стоять смотреть , разговаривать. То есть тоже самое что он сейчас делает смотрит новостные ленты разговаривает с журналюгами.так что Царь езжай ты уже на стажировку
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    Интерес
    1729701699
    Как бы сказал Шнур :"Ехай нах...Чайна",к тренеру Слуцкому.
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    ...уефан
    1729701833
    ...ну, теперь все спортивные ресурсы по очереди эту соплю тянуть будут(...
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    FWSPM
    1729703173
    тебе отказали за твой слишком длинный язык а не потому что ты был в больнице
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    slavа0508
    1729703501
    Саша хватит уже . забудь . тренером тебе уже не стать просидел ты на заднице трепля языком . золотое время упущено ...развлекай уж дальше нас ....
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