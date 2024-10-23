Мостовой двумя словами описал решение «Спартака» отказать ему в тренерской стажировке

Александр Мостовой подробно рассказал об отмене тренерской стажировки в «Спартаке» и своих дальнейших планах.

«После небольшой подставы со стороны руководства «Спартака» я немного поменяю стратегию. Мне об этом сообщили, когда я находился в больнице. Я планировал пройти стажировку, но сказал, что просто не успеваю в это (ранее оговоренное) время.

Может быть, кому-то из нефутбольных людей в «Спартаке» это не понравилось. Но это смешно и даже иногда противно. Но мы к этому привыкли, потому что живем уже много-много лет.

У меня есть много предложений по прохождению стажировки, но определенного решения я пока еще не принял. Посмотрим. Я ведь недавно вышел из больницы и хочу полностью восстановиться – чтобы меня где-нибудь еще раз не прихватило.

Я спокойно отношусь к этому (отказу «Спартака»), есть много команд, предложений и открытых дверей», – заявил Мостовой.