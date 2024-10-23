«Я против его продажи»: Мостовой дал трансферный совет «Спартаку»

Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном уходе Тео Бонгонда из «Спартака».

Сообщалось, что московский клуб готов продать игрока уже зимой.

«В принципе, когда Бонгонда только пришел, он сразу показывал себя нормально, но потом Абаскаль посадил его в запас, и на Тео это явно повлияло.

При Станковиче же он сразу стал основным и выглядит неплохо, даже хорошо. Вот недавно в матче с «Краснодаром» его не поставили, что удивило, но потом он вышел со скамейки и сразу начал создавать.

Я считаю его хорошим игроком и однозначно против его продажи, он-то уж точно не провалился», – сказал Мостовой.