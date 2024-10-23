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    • «Я против его продажи»: Мостовой дал трансферный совет «Спартаку»

    «Я против его продажи»: Мостовой дал трансферный совет «Спартаку»

    Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном уходе Тео Бонгонда из «Спартака».

    Сообщалось, что московский клуб готов продать игрока уже зимой.

    «В принципе, когда Бонгонда только пришел, он сразу показывал себя нормально, но потом Абаскаль посадил его в запас, и на Тео это явно повлияло.

    При Станковиче же он сразу стал основным и выглядит неплохо, даже хорошо. Вот недавно в матче с «Краснодаром» его не поставили, что удивило, но потом он вышел со скамейки и сразу начал создавать.

    Я считаю его хорошим игроком и однозначно против его продажи, он-то уж точно не провалился», – сказал Мостовой.

    • Летом 2023 года Бонгонда купили у «Кадиса» за 7,5 млн евро.
    • С тех пор вингер провел 49 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии (4)
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    Питерский князь
    1729695053
    Опять Мостовой. Что за мудак с микрофоном бегает за ним?
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    7:1
    1729695309
    я тоже. пусть сидит в тарасятнике)
    Ответить
    Интерес
    1729695875
    Я тоже против...Давай выкупим клуб,и будем на пару заправлять! ТОлько 99,999 стоимости-твои,а я советовать буду.
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    subbotaspartak
    1729696433
    Надо место кому-то освободить из великого Ференцвароша
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