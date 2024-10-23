Мостовой ответил, оправдал ли «Спартак» его ожидания в этом сезоне

Александр Мостовой высказался об игре и результатах «Спартака» в сезоне-2024/25.
– В РПЛ прошло 12 туров. На чье чемпионство вы бы поставили?
– Я бы сейчас не ставил, еще слишком много матчей впереди.
– Ожидали, что будет такая борьба?
– Конечно. «Краснодар» и «Зенит» обладают хорошим составом, поэтому они наверху. «Краснодар» в том году тоже мог стать чемпионом до последнего тура, у них остались те же футболисты.
Я удивлен тем, что «Локомотив» держится в тройке. Многие не ожидали такого. Впереди много туров, может, «Динамо», ЦСКА или «Спартак догонят.
– От «Спартака» ждали большего?
– Если честно, да, ждал немного большего. По мне «Спартак» однозначно должен быть в тройке – говорил это до старта сезона. На данный момент остаюсь при своем мнении.
Видимо, сейчас в «Спартаке» опять что‑то происходит, у кого‑то вверху в голове.
- «Спартак» набрал 19 очков в 12 турах РПЛ.
- Команда идет на 6-м месте в лиге и отстает от лидера на 11 баллов.
- В чемпионате у москвичей только 1 победа в 5 последних матчах.