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    • Мостовой ответил, оправдал ли «Спартак» его ожидания в этом сезоне

    Мостовой ответил, оправдал ли «Спартак» его ожидания в этом сезоне

    Александр Мостовой высказался об игре и результатах «Спартака» в сезоне-2024/25.

    – В РПЛ прошло 12 туров. На чье чемпионство вы бы поставили?

    – Я бы сейчас не ставил, еще слишком много матчей впереди.

    – Ожидали, что будет такая борьба?

    – Конечно. «Краснодар» и «Зенит» обладают хорошим составом, поэтому они наверху. «Краснодар» в том году тоже мог стать чемпионом до последнего тура, у них остались те же футболисты.

    Я удивлен тем, что «Локомотив» держится в тройке. Многие не ожидали такого. Впереди много туров, может, «Динамо», ЦСКА или «Спартак догонят.

    – От «Спартака» ждали большего?

    Если честно, да, ждал немного большего. По мне «Спартак» однозначно должен быть в тройке – говорил это до старта сезона. На данный момент остаюсь при своем мнении.

    Видимо, сейчас в «Спартаке» опять что‑то происходит, у кого‑то вверху в голове.

    • «Спартак» набрал 19 очков в 12 турах РПЛ.
    • Команда идет на 6-м месте в лиге и отстает от лидера на 11 баллов.
    • В чемпионате у москвичей только 1 победа в 5 последних матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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