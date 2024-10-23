Сперцян уйдет из «Краснодара» только при одном условии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян исключил свой переход в другой российский клуб.
«Я вырос в «Краснодаре». Внутри чувствую, что не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб: ни «Зенит», ни «Спартак», ни «Локомотив».
Это принципиальная позиция. Европа – да. В России – только один клуб», – сказал 24-летний полузащитник.
- Сперцян в системе «Краснодара» с 2010 года.
- За главную команду он дебютировал в сентябре 2020-го.
- Статистика хавбека: 126 матчей, 38 голов, 27 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.