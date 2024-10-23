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    Сперцян уйдет из «Краснодара» только при одном условии

    Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян исключил свой переход в другой российский клуб.

    «Я вырос в «Краснодаре». Внутри чувствую, что не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб: ни «Зенит», ни «Спартак», ни «Локомотив».

    Это принципиальная позиция. Европа – да. В России – только один клуб», – сказал 24-летний полузащитник.

    • Сперцян в системе «Краснодара» с 2010 года.
    • За главную команду он дебютировал в сентябре 2020-го.
    • Статистика хавбека: 126 матчей, 38 голов, 27 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1729687993
    ТОлько в армянский? Ну родился и вырос ты в России,а потом в душе национальная гордость вдруг зашевелилась...Когда ты вдруг стал гражданином Армении? Так что не зарекайся.
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    ...уефан
    1729689531
    ...озвучка достойная, конечно... Правда, вспоминается при этом, что-то про "Ворону и говно"...
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