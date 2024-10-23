Сперцян уйдет из «Краснодара» только при одном условии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян исключил свой переход в другой российский клуб.

«Я вырос в «Краснодаре». Внутри чувствую, что не могу позволить себе перейти ни в один другой российский клуб: ни «Зенит», ни «Спартак», ни «Локомотив».

Это принципиальная позиция. Европа – да. В России – только один клуб», – сказал 24-летний полузащитник.