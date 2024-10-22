Губерниев: «России не нужен слабый «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев надеется на скорейший выход «Спартака» из кризиса.

«Надо еще хотя бы пару матчей посмотреть, потому что в зону турбулентности все попадают на длинной дистанции. Возьмите «Зенит», «Локомотив», тот же «Краснодар» в начале сезона. О каком-то системном кризисе пока говорить все же рано.

Но то, что «Спартак» продолжает лихорадить, это факт. Начало было непростое, потом, казалось, все выправилось, пришла игра. А затем бац и опять проблемы – никогда такого не было и вот опять.

«Спартак» – один из флагманов российского футбола. Чтобы у нас в РПЛ все было хорошо, «Спартак» должен играть соответствующе.

Слабый «Спартак» России не нужен и чемпионату. Такую команду и обыграть интереснее», – сказал Губерниев.