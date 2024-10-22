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    Губерниев: «России не нужен слабый «Спартак»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев надеется на скорейший выход «Спартака» из кризиса.

    «Надо еще хотя бы пару матчей посмотреть, потому что в зону турбулентности все попадают на длинной дистанции. Возьмите «Зенит», «Локомотив», тот же «Краснодар» в начале сезона. О каком-то системном кризисе пока говорить все же рано.

    Но то, что «Спартак» продолжает лихорадить, это факт. Начало было непростое, потом, казалось, все выправилось, пришла игра. А затем бац и опять проблемы – никогда такого не было и вот опять.

    «Спартак» – один из флагманов российского футбола. Чтобы у нас в РПЛ все было хорошо, «Спартак» должен играть соответствующе.

    Слабый «Спартак» России не нужен и чемпионату. Такую команду и обыграть интереснее», – сказал Губерниев.

    • «Спартак» набрал 19 очков в 12 турах РПЛ.
    • Команда идет на 6-м месте в лиге и отстает от лидера на 11 баллов.
    • В чемпионате у москвичей только 1 победа в 5 последних матчах.

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    Источник: «Все про спорт»

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    22.10.2024 23:23
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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1729630416
    Срамтак нужен в ФНЛ!
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    Питерский князь
    1729630450
    А ещё лучше в Медиалиге! :)))
    Ответить
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