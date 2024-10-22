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    • Канчельскис – об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Это подстава чистой воды»

    Канчельскис – об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Это подстава чистой воды»

    Андрей Канчельскис допустил, что в «Спартаке» приняли решение об отмене тренерской стажировки Александра Мостового на основе ложных данных.

    • Сообщалось, что причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

    – В интервью с Мостовым фразу «заезжий серб» в адрес Станковича произнeс не Александр, а репортeр. Кто-то, по всей видимости, неверно донeс информацию до руководства «красно-белых», и Мостовому отказали в прохождении практики…

    – Конечно, бывают адекватные журналисты, а иногда просто жулики и негодяи, которым лишь бы себя преподнести в хорошем свете. Уверен, Мостовой не скажет плохо про тренера, тем более он хотел попасть в «Спартак» на стажировку.

    Тем более уже была предварительная договорeнность, и потом говорить какие-то вещи... Мне кажется, это подстава чистой воды.

    Руководители тоже должны смотреть немного глубже – ведь Мостовой много сделал для «Спартака», и сейчас так поступать. У руководства ведь тоже может быть ситуация, что кто больше им лапши на уши навешал, того они и слушают.

    Жалко, конечно, что так произошло. Стажировка в «Спартаке» – это поучительно и познавательно, посмотреть там тренировочный процесс было бы очень полезно. Что бы кто ни говорил, самый титулованный клуб России – это «Спартак».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1729606784
    ...везде нам видится измена, кругом нам чудится подстава)...
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    Cleaner
    1729609479
    Мостовому языком ТРЕПАТЬ меньше надо. Тогда и ситуаций таких не будет. И чего ПОУЧИТЕЛЬНОГО и ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО в Спартаке получить можно? Как Краснодару на своём поле 0:3 проигрывать?
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