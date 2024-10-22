Канчельскис – об отмене стажировки Мостового в «Спартаке»: «Это подстава чистой воды»

Андрей Канчельскис допустил, что в «Спартаке» приняли решение об отмене тренерской стажировки Александра Мостового на основе ложных данных.

Сообщалось, что причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.

3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

– В интервью с Мостовым фразу «заезжий серб» в адрес Станковича произнeс не Александр, а репортeр. Кто-то, по всей видимости, неверно донeс информацию до руководства «красно-белых», и Мостовому отказали в прохождении практики…

– Конечно, бывают адекватные журналисты, а иногда просто жулики и негодяи, которым лишь бы себя преподнести в хорошем свете. Уверен, Мостовой не скажет плохо про тренера, тем более он хотел попасть в «Спартак» на стажировку.

Тем более уже была предварительная договорeнность, и потом говорить какие-то вещи... Мне кажется, это подстава чистой воды.

Руководители тоже должны смотреть немного глубже – ведь Мостовой много сделал для «Спартака», и сейчас так поступать. У руководства ведь тоже может быть ситуация, что кто больше им лапши на уши навешал, того они и слушают.

Жалко, конечно, что так произошло. Стажировка в «Спартаке» – это поучительно и познавательно, посмотреть там тренировочный процесс было бы очень полезно. Что бы кто ни говорил, самый титулованный клуб России – это «Спартак».