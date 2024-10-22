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    • Журавель: «Сейчас видим сильнейший «Краснодар» за всю историю»

    Журавель: «Сейчас видим сильнейший «Краснодар» за всю историю»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель впечатлен игрой «Краснодара».

    «По-моему, это самый сильный «Краснодар» за всю историю клуба. Да, именно так громко. У команд Кононова, Шалимова, Мусаева (первой редакции) были более яркие матчи, но не было так складно работающего механизма.

    «Краснодар» превратился в машину. стилевые черты стали менее явными, зато добавилось механичности и уверенности. Они реально не просто переигрывают, а прям перемалывают соперника. А важнейшее отличие от Ивича вот какое: Ивич в каком-то из матчей победной серии сыграл бы на удержание и упустил победу. Команда Мусаева лезет добивать, не останавливается – она играет более цельные, более правильные матчи.

    Против «Зенита» – с позиции силы. В итоге победа по всем статьям. «Спартак» просто не заметили. Очень показательно, как Мусаев прокомментировал новую схему «Спартака»: да, мы удивились, но тут же адаптировались. Это управляемая тренером и ещe самоуправляемая на поле команда. И это круто! Потому что реально именно таким «Краснодар» мы никогда не видели.

    Только, пожалуйста, не надо сейчас говорить, что слишком рано хвалим. Мы с вами говорим о 12 турах, о том, что видим прямо сейчас. Может ли это измениться? Конечно. Травмы, узость обоймы, какой-то сбой – сезон в разгаре и много событий ещe впереди. Но то, что удалось сделать к этому моменту, заслуживает восхищения. Настаиваю: такой сильный и цельный «Краснодар» мы никогда ещe не видели. Давайте фиксировать уникальность момента. И смотреть, что будет дальше», – написал Журавель.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • Ближайший соперник в лиге – «Крылья Советов».
    • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Интерес
    1729585759
    Журавль в небе...Журавель на экране..."За всю историю"...Ещё бы ляпнул,что "за всю длинную и богатую историю". Всё,скоро "Краснодар" получит пощёчину,учитывая пристрастие игроков к путешествиям по всемирной сети.Хотя...там все гастарбайтеры,и что они сморят-нам неведомо.Своё что-нибудь,с там-тамами...
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