Канчельскис обвинил «Спартак» в свинстве

Андрей Канчельскис прокомментировал решение «Спартака» отменить тренерскую стажировку Александра Мостового.

«У «Спартака» свои причуды – это смешно, что они своим легендам стажировку не дают. Но ничего, ведь «Спартак» займет пятое место – это их место в таблице на ближайшие пять лет.

Какое чемпионство? Забудьте об этом! Александр много сделал для красно-белых: отдал здоровье, трофеи выигрывал, и так поступать с ним – это свинство!» – заявил Канчельскис.