Канчельскис обвинил «Спартак» в свинстве

Андрей Канчельскис прокомментировал решение «Спартака» отменить тренерскую стажировку Александра Мостового.
«У «Спартака» свои причуды – это смешно, что они своим легендам стажировку не дают. Но ничего, ведь «Спартак» займет пятое место – это их место в таблице на ближайшие пять лет.
Какое чемпионство? Забудьте об этом! Александр много сделал для красно-белых: отдал здоровье, трофеи выигрывал, и так поступать с ним – это свинство!» – заявил Канчельскис.
- Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
- 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.
- Александр дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».