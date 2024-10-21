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    Канчельскис обвинил «Спартак» в свинстве

    Андрей Канчельскис прокомментировал решение «Спартака» отменить тренерскую стажировку Александра Мостового.

    «У «Спартака» свои причуды – это смешно, что они своим легендам стажировку не дают. Но ничего, ведь «Спартак» займет пятое место – это их место в таблице на ближайшие пять лет.

    Какое чемпионство? Забудьте об этом! Александр много сделал для красно-белых: отдал здоровье, трофеи выигрывал, и так поступать с ним – это свинство!» – заявил Канчельскис.

    • Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.
    • Александр дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.10.2024 22:33
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    Комментарии (5)
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    alexproff
    1729540031
    Даёшь царю стажировку! Он научит истуканов играть в фирменную стеночку
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    VGreen
    1729540417
    При всём уважении к футболисту Мостовому, хорошим тренером ему вряд ли стать, слишком уж раздутое эго. Будет ходить там говорить "а вот в наши годы, а вот я то се"
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    Интерес
    1729540777
    Пятое? Сбрендил,что ли...Это законное место ЦСКА!
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    прабабушка краба
    1729540861
    Это как обвинять масло в излишней масленности. Но Мостовой, после завершения карьеры, превратился в клоуна. Это если мягко и цензурно.
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    alefreddy
    1729542022
    лучше дать ему стажировку-лаять не будет на команду как червь и канчелькин
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