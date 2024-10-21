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    • Егоров назвал двух человек, которые могли сорвать стажировку Мостового в «Спартаке»

    Егоров назвал двух человек, которые могли сорвать стажировку Мостового в «Спартаке»

    Журналист и инсайдер Сергей Егоров подробно разобрал отказ «Спартака» в стажировке Александру Мостовому.

    • Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.
    • Александр дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

    «Если бы Олег Малышев обижался на каждое слово в свой адрес, то, возможно, философ Тимур Гурцкая предварял свои рулады в адрес «Спартака» тем же, что он говорит, когда критикует «Зенит» и «Газпром», не давая Севастиану Терлецкому завершить начатое: «Надеюсь, программу не закроют».

    С Царем повторилась та же самая история, что 20 лет назад на Евро. У него что-то спросили в миксте после матча с Испанией (мы проиграли пусть не крупно, но без особых шансов), он ответил, в российских медиа перевели – и тренер (тогда Георгий Александрович Ярцев) вскипел, а помощники и лидеры команды не отговорили.

    Царя выгнали, – тогда из команды, сейчас – со стажировки. Но что тогда осталось непонятным, что сказал Царь, что сейчас. В интервью фразу «заезжий серб» в адрес Деяна Станковича произносит не Мостовой, а репортер. А Мостовой, напротив, к сербу в целом с уважухой.

    По другому интервью гораздо больше вопросов к Академии РФС Ирины Барановой. Царь говорит, что из 20 обучающихся в группе ораторов только двое подняли руку на вопрос «Кто хочет стать тренером?». Зачем было так формировать группу? Пусть бы на бесплатные курсы на сайте РФС записались, а в Академию, на мой взгляд, надо набирать тех, кто хочет стать тренером, кто может сформировать школу, об отсутствии которой говорил Дюков А., и насытить рынок, чтобы люди конкурировали со средними иностранцами вроде Деограсии и Слишковича.

    Один вопрос остался: кто так донес вот эту репризу Царя до Станковича, что тот в итоге так все воспринял.

    Варианта два – Амарал Т., объявленный в паузу на сборные святым, или человек, который в «Спартаке» всех переживет, – Артем Ребров», – написал Егоров.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1729516944
    Сколько же интриг в нашем футболе... ((( *****!
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    Интерес
    1729517311
    Егоров,оказывается,не инсайдер,а профессиональный стукач.Филёр,словом,только на службе у какого "ведомства"???
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    Цугундeр
    1729519619
    ))) Ух, смачно Серёжа приложился !))
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