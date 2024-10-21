Егоров назвал двух человек, которые могли сорвать стажировку Мостового в «Спартаке»

Журналист и инсайдер Сергей Егоров подробно разобрал отказ «Спартака» в стажировке Александру Мостовому.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.

3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

Александр дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

«Если бы Олег Малышев обижался на каждое слово в свой адрес, то, возможно, философ Тимур Гурцкая предварял свои рулады в адрес «Спартака» тем же, что он говорит, когда критикует «Зенит» и «Газпром», не давая Севастиану Терлецкому завершить начатое: «Надеюсь, программу не закроют».

С Царем повторилась та же самая история, что 20 лет назад на Евро. У него что-то спросили в миксте после матча с Испанией (мы проиграли пусть не крупно, но без особых шансов), он ответил, в российских медиа перевели – и тренер (тогда Георгий Александрович Ярцев) вскипел, а помощники и лидеры команды не отговорили.

Царя выгнали, – тогда из команды, сейчас – со стажировки. Но что тогда осталось непонятным, что сказал Царь, что сейчас. В интервью фразу «заезжий серб» в адрес Деяна Станковича произносит не Мостовой, а репортер. А Мостовой, напротив, к сербу в целом с уважухой.

По другому интервью гораздо больше вопросов к Академии РФС Ирины Барановой. Царь говорит, что из 20 обучающихся в группе ораторов только двое подняли руку на вопрос «Кто хочет стать тренером?». Зачем было так формировать группу? Пусть бы на бесплатные курсы на сайте РФС записались, а в Академию, на мой взгляд, надо набирать тех, кто хочет стать тренером, кто может сформировать школу, об отсутствии которой говорил Дюков А., и насытить рынок, чтобы люди конкурировали со средними иностранцами вроде Деограсии и Слишковича.

Один вопрос остался: кто так донес вот эту репризу Царя до Станковича, что тот в итоге так все воспринял.

Варианта два – Амарал Т., объявленный в паузу на сборные святым, или человек, который в «Спартаке» всех переживет, – Артем Ребров», – написал Егоров.