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    • Мостовой – о срыве стажировки в «Спартаке»: «На протяжении многих лет в руководстве клуба нефутбольные люди, не соблюдающие манеры»

    Мостовой – о срыве стажировки в «Спартаке»: «На протяжении многих лет в руководстве клуба нефутбольные люди, не соблюдающие манеры»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на отмену стажировки в московском клубе.

    «Я знал об отказе еще когда лежал в больнице. Но там отказывала не команда или Деян Станкович, а руководство клуба. Слышал, что это из-за какого-то интервью. Я посмеялся, ничего страшного тут нет. Есть много команд, в которых можно пройти стажировку.

    Никаких вопросов конкретно к Станковичу у меня нет. Есть много команд, где не такое обидчивое руководство. Мы привыкли к руководству «Спартака», где на протяжении многих лет есть нефутбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры и не знают их», – сказал Мостовой.

    • Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.
    • Александр дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1729512628
    ...да ладно, Саня, смачно сплюнь и разотри!...
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    Александр.Т.
    1729512900
    ))))
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