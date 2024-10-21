Мостовой – о срыве стажировки в «Спартаке»: «На протяжении многих лет в руководстве клуба нефутбольные люди, не соблюдающие манеры»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на отмену стажировки в московском клубе.
«Я знал об отказе еще когда лежал в больнице. Но там отказывала не команда или Деян Станкович, а руководство клуба. Слышал, что это из-за какого-то интервью. Я посмеялся, ничего страшного тут нет. Есть много команд, в которых можно пройти стажировку.
Никаких вопросов конкретно к Станковичу у меня нет. Есть много команд, где не такое обидчивое руководство. Мы привыкли к руководству «Спартака», где на протяжении многих лет есть нефутбольные люди, которые не соблюдают футбольные манеры и не знают их», – сказал Мостовой.
- Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
- 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.
- Александр дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».