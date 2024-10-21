Егоров: «Теперь Мостовой пойдет на стажировку в «Зенит»

Журналист, президент медийного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал отказ Александру Мостовому в стажировке со стороны «Спартака».

«Спартак» отказал Мостовому в стажировке, так пишут в СМИ. Теперь о последствиях.

1. Думаю, Мостового на стажировку тут же позовут «Зенит» и Семак. Это супер в плане PR и лояльности.

2. Комментарии Мостового по отношению к «Спартаку» будут еще жестче.

3. Классный инфоповод будет упущен «Спартаком». А ни на что, кроме классных инфоповодов, команда не претендует.

Мое мнение: ошибка. Мостового нужно интегрировать и использовать самим, а не отдавать его другим», – написал Егоров.