Егоров: «Теперь Мостовой пойдет на стажировку в «Зенит»

Журналист, президент медийного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал отказ Александру Мостовому в стажировке со стороны «Спартака».
«Спартак» отказал Мостовому в стажировке, так пишут в СМИ. Теперь о последствиях.
1. Думаю, Мостового на стажировку тут же позовут «Зенит» и Семак. Это супер в плане PR и лояльности.
2. Комментарии Мостового по отношению к «Спартаку» будут еще жестче.
3. Классный инфоповод будет упущен «Спартаком». А ни на что, кроме классных инфоповодов, команда не претендует.
Мое мнение: ошибка. Мостового нужно интегрировать и использовать самим, а не отдавать его другим», – написал Егоров.
- Мостовой проходит обучение в академии РФС, чтобы получить тренерскую лицензию. Он должен был пройти стажировку в «Спартаке» во время паузы на игры сборных.
- В начале октября Мостовой был госпитализирован, он перенес операцию по удалению камней в почках.
- Александр дважды становился чемпионом СССР со «Спартаком».