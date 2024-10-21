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    Егоров: «Теперь Мостовой пойдет на стажировку в «Зенит»

    Журналист, президент медийного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал отказ Александру Мостовому в стажировке со стороны «Спартака».

    «Спартак» отказал Мостовому в стажировке, так пишут в СМИ. Теперь о последствиях.

    1. Думаю, Мостового на стажировку тут же позовут «Зенит» и Семак. Это супер в плане PR и лояльности.

    2. Комментарии Мостового по отношению к «Спартаку» будут еще жестче.

    3. Классный инфоповод будет упущен «Спартаком». А ни на что, кроме классных инфоповодов, команда не претендует.

    Мое мнение: ошибка. Мостового нужно интегрировать и использовать самим, а не отдавать его другим», – написал Егоров.

    • Мостовой проходит обучение в академии РФС, чтобы получить тренерскую лицензию. Он должен был пройти стажировку в «Спартаке» во время паузы на игры сборных.
    • В начале октября Мостовой был госпитализирован, он перенес операцию по удалению камней в почках.
    • Александр дважды становился чемпионом СССР со «Спартаком».

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    Сегодня, 13:43
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    Комментарии (3)
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    Литейный 4 (returned)
    1729508903
    Не умеют хряки работать как на поле, так и вне его. Позор сплошной с их стороны! Гыгыгы
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    fakeid
    1729510716
    пошла нахер эта нестриженная обезьяна! иди в тарасофку, стучись там в калитку, проси прощения - может и пустят. а в питер не надо.
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    vvv123
    1729511657
    Этому алкашу даже в родном свинарнике отказали! А нужен ли он Зениту?
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