«Спартак» прокомментировал отмену стажировки Мостового

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об отмене тренерской стажировки в клубе экс-футболиста сборной России Александра Мостового.
«Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» – сказал Зеленов.
- Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Он должен был пройти стажировку в «Спартаке» во время паузы на игры сборных.
- В начале октября Мостовой был госпитализирован, он перенес операцию по удалению камней в почках.