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    «Спартак» прокомментировал отмену стажировки Мостового

    Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об отмене тренерской стажировки в клубе экс-футболиста сборной России Александра Мостового.

    «Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» – сказал Зеленов.

    • Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза, чтобы получить тренерскую лицензию. Он должен был пройти стажировку в «Спартаке» во время паузы на игры сборных.
    • В начале октября Мостовой был госпитализирован, он перенес операцию по удалению камней в почках.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Loko_Roma
    1729505635
    Сашу за его язык послали в известном направлении, и слово выздоровление в сообщении я бы трактовал как душевное
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