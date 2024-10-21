«Спартак» прокомментировал отмену стажировки Мостового

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об отмене тренерской стажировки в клубе экс-футболиста сборной России Александра Мостового.

«Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» – сказал Зеленов.