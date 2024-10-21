Реакция Мостового на отмену стажировки

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на отмену стажировки в московском клубе.

– Я не смог приехать на стажировку из-за болезни.

– Но «Спартак» заявил, что ваша стажировка отменилась по инициативе клуба?

– Ну и что? Есть много других команд.