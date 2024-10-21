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    Реакция Мостового на отмену стажировки

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на отмену стажировки в московском клубе.

    – Я не смог приехать на стажировку из-за болезни.

    – Но «Спартак» заявил, что ваша стажировка отменилась по инициативе клуба?

    – Ну и что? Есть много других команд.

    • Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    Каратель помойников
    1729502942
    Засыпали предложениями
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    ...уефан
    1729503631
    ...и чего? И это - всё?)... Похоже, вместе с камнями и желчи слили большую часть...
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    MazaiNN
    1729504328
    К Мураду Олеговичу не желает на поклон?
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