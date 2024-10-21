Реакция Мостового на отмену стажировки

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на отмену стажировки в московском клубе.
– Я не смог приехать на стажировку из-за болезни.
– Но «Спартак» заявил, что ваша стажировка отменилась по инициативе клуба?
– Ну и что? Есть много других команд.
- Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
- 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.