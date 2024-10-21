Вратарь «Краснодара» признал, что ему помог уход Сафонова

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался об уходе из команды Матвея Сафонова этим летом.
– Согласен, что Сафонов вовремя для тебя ушел из «Краснодара»?
– Наверное, да. Это был тот момент, когда уже должны были произойти какие-то перемены. К тому времени я уже засиделся на скамейке – два полных сезона. Третий сезон подряд на скамейке был бы перебором. Так что, да, все вовремя произошло.
- Летом 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».
- 22-летний Агкацев провел в этом сезоне 15 матчей за «быков», из них отыграл на ноль в 10, пропустил 9 голов.
- Он дебютировал за «Краснодар» в 2021 году и всего провел за первую команду 39 игр.