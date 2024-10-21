В «Сосьедаде» оценили перспективы Захаряна, который может впервые в сезоне выйти на поле 31 октября

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, изменилось ли отношение тренерского штаба команды к российскому полузащитнику Арсену Захаряну из-за его травмы.

«Мнение тренерского штаба не меняется из-за его проблем со здоровьем. Для нас Арсен – это игрок с большой перспективой», – сказал пресс-атташе Хон Андер Мундуате.