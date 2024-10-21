Червиченко поделился мнением о «Краснодаре»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко сказал, что ему хочется победы «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Очень бы хотелось, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ, чтобы бог как-то вознаградил Галицкого за всe то, что он делает. Мне «Краснодар» очень нравится в этом сезоне. Я и в прошлом сезоне хотел, чтобы они выиграли, а потом и «Динамо».

Не от того, что я плохо отношусь к «Зениту». Просто хочется, чтобы люди, которые тоже работают, вкладываются, вознаграждались чемпионством и другими трофеями.

Настала пора «Краснодару» что-то выиграть. Правда, у меня очень большое опасение, потому что я не очень верю в звезду Мусаева. Я верю в него как в специалиста, но не очень верю как в мотиватора, который может быть жeстким с командой, когда у неe наступит звездняк.

Нужно хватать игроков за горло железной рукой, трясти всех и заставлять играть на том же уровне, что и был. Мне кажется, что этого Мусаеву не хватает.

Мы уже знаем историю, когда «Краснодар» имел большой отрыв и тоже не смог доехать. Очень хочется, чтобы после зимней паузы «Краснодар» выскочил таким же боевитым и слаженным и дошeл до конца», – сказал Червиченко.