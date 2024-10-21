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    Глушаков оценил шансы «Спартака» на титул в этом сезоне

    Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков считает, что красно-белые сохраняют шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

    «Отрыв по очкам отыграть несложно. Давайте посмотрим в конце чемпионата. В любом случае другие команды же тоже будут играть.

    Интересно, как будет готовиться любая команда ко второй части чемпионата. Надо ждать, никакие шансы у «Спартака» не потеряны. Но очки терять нельзя, они на вес золота», – сказал Глушаков.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 19 очками после 12 туров.
    • Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    k611
    1729497581
    С такой игрой - маловероятно
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