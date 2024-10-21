Глушаков оценил шансы «Спартака» на титул в этом сезоне

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков считает, что красно-белые сохраняют шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

«Отрыв по очкам отыграть несложно. Давайте посмотрим в конце чемпионата. В любом случае другие команды же тоже будут играть.

Интересно, как будет готовиться любая команда ко второй части чемпионата. Надо ждать, никакие шансы у «Спартака» не потеряны. Но очки терять нельзя, они на вес золота», – сказал Глушаков.