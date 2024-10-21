Глушаков оценил шансы «Спартака» на титул в этом сезоне

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков считает, что красно-белые сохраняют шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.
«Отрыв по очкам отыграть несложно. Давайте посмотрим в конце чемпионата. В любом случае другие команды же тоже будут играть.
Интересно, как будет готовиться любая команда ко второй части чемпионата. Надо ждать, никакие шансы у «Спартака» не потеряны. Но очки терять нельзя, они на вес золота», – сказал Глушаков.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 19 очками после 12 туров.
- Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.