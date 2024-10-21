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    • Мостовой назвал клуб, который обязан стать чемпионом России в этом сезоне

    Мостовой назвал клуб, который обязан стать чемпионом России в этом сезоне

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

    «Краснодар» обязан стать чемпионом! Я ещe в прошлом сезоне сказал, что «Зенит» так легко не станет чемпионом». В этом сезоне тоже такого не будет, что за несколько туров до конца чемпионата кто-то обеспечит себе золотые медали.

    В прошлом сезоне вообще «Динамо» должно было стать чемпионом, но «Краснодар», конечно, будет одним из главных претендентов на победу в этом сезоне. Думаю, мы постоянно будем вспоминать тему увольнения Ивича из «Краснодара», когда команда шла на первом месте. Когда-нибудь эта загадка раскроется.

    Проигрыш «Краснодара» в Суперкубке ничего не значит. Я сразу сказал: «Ребята, забудьте! Вы увидите, что «быки» будут наверху, у них хорошая команда».

    У них хороший подбор футболистов и лучший нападающий РПЛ. Как только Кордоба вернулся, всe встало на свои места. «Краснодар» до самого конца чемпионата будет претендовать на чемпионство. Я уверен в этой интриге», – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» после 12 туров возглавляет РПЛ, набрав 30 очков. «Зенит» идeт вторым, имея на балл меньше (29). «Локомотив» расположился на третьей строчке (27).
    • Нападающий «быков» Джон Кордоба провел в этом сезоне 8 матчей в РПЛ, забил 6 голов, отдал 4 передачи.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (6)
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    The only one
    1729490119
    посмотрим...
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    Александр.Т.
    1729490217
    Да, хороший состав у Краснодара
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    FRZZ
    1729490798
    Состав у Краснодара хороший, но у Зенита лучший.
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    Awaydays
    1729491388
    Если бы Зенит не купил Лусиано, с Кассьерой и дельфином далеко бы не уехали, прошлый сезон это показал.
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    ...уефан
    1729492435
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    kiselrwkaoks
    1729495221
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