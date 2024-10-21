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    • Хомуха сказал, сколько должен забивать Соболев, чтобы оправдать свой трансфер в «Зенит»

    Хомуха сказал, сколько должен забивать Соболев, чтобы оправдать свой трансфер в «Зенит»

    Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха сказал, сколько голов должен забить нападающий Александр Соболев в РПЛ, чтобы его трансфер в питерский клуб себя оправдал.

    – Он должен забить столько же, сколько в свое время забивал Артем Дзюба в «Зените».

    – Может адаптация Соболева затянутся на целый сезон?

    – Вполне допускаю, что она затянется на этот период.

    – Реально сейчас Соболеву выиграть конкуренцию у Кассьерры и Лусиано?

    – На текущий момент я не думаю, что он сможет эту конкуренцию выиграть. До зимней паузы так точно. Если только в межсезонье хорошо подготовится, то тогда, может быть.

    – В каких аспектах Соболеву стоит прибавить, чтобы улучшить свою игру?

    – Во всех аспектах! Чтобы конкурировать на данном уровне, нужно превосходить своего оппонента, чтобы играть. А он не только не превосходит, а полностью уступает на сегодняшний момент.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце лета. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
    • В нынешнем чемпионате России форвард провел 6 матчей, но пока не забил голов.
    • Экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил за «Зенит» 108 голов в 249 матчах, при этом 85 из них во встречах РПЛ.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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