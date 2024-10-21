Хомуха сказал, сколько должен забивать Соболев, чтобы оправдать свой трансфер в «Зенит»

Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха сказал, сколько голов должен забить нападающий Александр Соболев в РПЛ, чтобы его трансфер в питерский клуб себя оправдал.
– Он должен забить столько же, сколько в свое время забивал Артем Дзюба в «Зените».
– Может адаптация Соболева затянутся на целый сезон?
– Вполне допускаю, что она затянется на этот период.
– Реально сейчас Соболеву выиграть конкуренцию у Кассьерры и Лусиано?
– На текущий момент я не думаю, что он сможет эту конкуренцию выиграть. До зимней паузы так точно. Если только в межсезонье хорошо подготовится, то тогда, может быть.
– В каких аспектах Соболеву стоит прибавить, чтобы улучшить свою игру?
– Во всех аспектах! Чтобы конкурировать на данном уровне, нужно превосходить своего оппонента, чтобы играть. А он не только не превосходит, а полностью уступает на сегодняшний момент.
- 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце лета. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
- В нынешнем чемпионате России форвард провел 6 матчей, но пока не забил голов.
- Экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил за «Зенит» 108 голов в 249 матчах, при этом 85 из них во встречах РПЛ.