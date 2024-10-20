Основной защитник «Динамо» получил травму

Защитник «Динамо» Милан Майсторович из-за травмы пропустит сегодняшний матч 12-го тура РПЛ с «Рубином». Он не полетел на игру в Нижний Новгород.

«Милан Майсторович пропустит ближайшие игры команды, так как проходит консервативное лечение в связи с синдромом ARS [растяжение паховых колец]. Минувшие две недели он находился и лечился в Сербии, куда ездил в молодежную сборную.

Врачи сборной осмотрели Майсторовича и отпустили из расположения команды, подтвердив поставленный в клубе диагноз. В ближайшие дни Милан вернется в Россию и продолжит восстановление на базе «Динамо», – сообщили в пресс-службе «Динамо».