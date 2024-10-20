Основной защитник «Динамо» получил травму

Защитник «Динамо» Милан Майсторович из-за травмы пропустит сегодняшний матч 12-го тура РПЛ с «Рубином». Он не полетел на игру в Нижний Новгород.
«Милан Майсторович пропустит ближайшие игры команды, так как проходит консервативное лечение в связи с синдромом ARS [растяжение паховых колец]. Минувшие две недели он находился и лечился в Сербии, куда ездил в молодежную сборную.
Врачи сборной осмотрели Майсторовича и отпустили из расположения команды, подтвердив поставленный в клубе диагноз. В ближайшие дни Милан вернется в Россию и продолжит восстановление на базе «Динамо», – сообщили в пресс-службе «Динамо».
- Майсторович выступает за «Динамо» с февраля 2023 года.
- В сезоне-2024/25 футболист забил 1 гол в 11 матчах за бело-голубых во всех турнирах.
- 19-летний игрок пропустил в чемпионате прошлый матч с ЦСКА, а также игру 7-го тура с «Оренбургом». В остальных 9 встречах «Динамо» в РПЛ в этом сезоне он провел по 90 минут.