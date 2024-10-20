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    Основной защитник «Динамо» получил травму

    Защитник «Динамо» Милан Майсторович из-за травмы пропустит сегодняшний матч 12-го тура РПЛ с «Рубином». Он не полетел на игру в Нижний Новгород.

    «Милан Майсторович пропустит ближайшие игры команды, так как проходит консервативное лечение в связи с синдромом ARS [растяжение паховых колец]. Минувшие две недели он находился и лечился в Сербии, куда ездил в молодежную сборную.

    Врачи сборной осмотрели Майсторовича и отпустили из расположения команды, подтвердив поставленный в клубе диагноз. В ближайшие дни Милан вернется в Россию и продолжит восстановление на базе «Динамо», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

    • Майсторович выступает за «Динамо» с февраля 2023 года.
    • В сезоне-2024/25 футболист забил 1 гол в 11 матчах за бело-голубых во всех турнирах.
    • 19-летний игрок пропустил в чемпионате прошлый матч с ЦСКА, а также игру 7-го тура с «Оренбургом». В остальных 9 встречах «Динамо» в РПЛ в этом сезоне он провел по 90 минут.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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