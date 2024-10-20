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    • Канчельскис заявил о поражении «Спартака» в борьбе за чемпионство

    Канчельскис заявил о поражении «Спартака» в борьбе за чемпионство

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможности «Спартака» побороться за звание чемпиона РФ в нынешнем сезоне.

    «Спартак» как всегда – две игры выиграет, потом провал и все виноваты. Они проиграли свою борьбу за чемпионство. В этом году будут бороться за четвeртое-пятое место. Это их уровень сейчас.

    Надо задать вопрос руководству, что с командой. Только они могут ответить на вопрос. Но «Спартак» ничего конкретного никогда не говорит: то виноваты судьи, то ещe кто-то. Все виноваты, но не они», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место с 19 очками после 12 туров.
    • Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:49
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    Комментарии (12)
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    Интерес
    1729439801
    Хосподя,когда вы угомонитесь? Они и сами давно не мечтают о этой борьбе,а вы всё привычно им приписываете такие амбиции.Живут воспоминаниями о славном прошлом,и своим самоназванием.Кто там автор выражения "народная команда",уж не ярый ли спартач?Вот этим и остаётся утешаться и жонглировать.
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    Alejandrrro
    1729439876
    Борьба за чемпионство? Когда в ней участвовал Спартак в последний раз?
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    andr45
    1729440289
    Канчельскис «Спартак» ничего конкретного никогда не говорит: то виноваты судьи, то ещe кто-то. Все виноваты, но не они», СТАНКОВИЧ «Счёт 0:3 — это моя ответственность. Надо отдать должное «Краснодару». Они отлично сыграли.» Вот, как всегда, нажрется идиот и, чтобы достать на опохмелку несет разную чушь) Одно слово, ДЕШЁВКА, ты Канчельскис)
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    ...уефан
    1729440688
    ...а что, тут кто-то о внешнем факторе этого проигрыша заикался?...
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    sochi-2013
    1729440801
    Не стоило Слишковича ( я так думаю!) убирать. Краснодар, по меркам РПЛ, сейчас силен. Так что не показатель.
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    Цугундeр
    1729442078
    Андрюююша...)) Хватит мизераблить уже.) Причём тут спартак.? Да ещё каждый писю пожуёт , и не раз.. Это же РПЛ.
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    Литейный 4 (returned)
    1729442381
    Кто их пустит на 4 место? Будут барахтаться в борьбе за 10 место! Гыгыгы
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    fakeid
    1729442953
    стало очень стыдно за спартаг)
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