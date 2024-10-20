Канчельскис заявил о поражении «Спартака» в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможности «Спартака» побороться за звание чемпиона РФ в нынешнем сезоне.

«Спартак» как всегда – две игры выиграет, потом провал и все виноваты. Они проиграли свою борьбу за чемпионство. В этом году будут бороться за четвeртое-пятое место. Это их уровень сейчас.

Надо задать вопрос руководству, что с командой. Только они могут ответить на вопрос. Но «Спартак» ничего конкретного никогда не говорит: то виноваты судьи, то ещe кто-то. Все виноваты, но не они», – сказал Канчельскис.