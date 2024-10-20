Мостовой сделал выбор между футбольным и хоккейным «Спартаками»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой признался, что ему больше симпатизирует хоккейная команда красно-белых.

«Сравнивать хоккейный и футбольный «Спартак» нет смысла. Слежу за обоими, конечно. Больше переживаю за хоккейный, поскольку там работает мой друг – Жамнов, мы с ним постоянно на связи. А футбольный... Там из года в год одна и та же картина. Вот думал, с «Краснодаром» удастся сыграть лучше, а в итоге 0:3. Удивительное поражение, которое никто не мог представить.

Сейчас вот уже 11 очков отставание от первого места. Судя по всему, с такой разницей рассчитывать на что-то уже нельзя. Хоккейный «Спартак» тоже лихорадит? Я бы так не сказал. Прошлый сезон получился неплохим, хотя в плей-офф и вылетели раньше, чем все рассчитывали. А сейчас идут вторыми в конференции, тем более вся борьба начинается уже в Кубке Гагарина», – сказал Мостовой.