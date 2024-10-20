Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой сделал выбор между футбольным и хоккейным «Спартаками»

    Мостовой сделал выбор между футбольным и хоккейным «Спартаками»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой признался, что ему больше симпатизирует хоккейная команда красно-белых.

    «Сравнивать хоккейный и футбольный «Спартак» нет смысла. Слежу за обоими, конечно. Больше переживаю за хоккейный, поскольку там работает мой друг – Жамнов, мы с ним постоянно на связи. А футбольный... Там из года в год одна и та же картина. Вот думал, с «Краснодаром» удастся сыграть лучше, а в итоге 0:3. Удивительное поражение, которое никто не мог представить.

    Сейчас вот уже 11 очков отставание от первого места. Судя по всему, с такой разницей рассчитывать на что-то уже нельзя. Хоккейный «Спартак» тоже лихорадит? Я бы так не сказал. Прошлый сезон получился неплохим, хотя в плей-офф и вылетели раньше, чем все рассчитывали. А сейчас идут вторыми в конференции, тем более вся борьба начинается уже в Кубке Гагарина», – сказал Мостовой.

    • ХК «Спартак» занимает 2-е место в Западной конференции КХЛ.
    • ФК «Спартак» идет на 6-й строчке в РПЛ.

    Новости по теме
    Мостовой отреагировал на ситуацию с Зиньковским в «Спартаке» 1
    Мостовой уличил игрока «Спартака» в лишнем весе 8
    Мостовой прокомментировал 0:3 «Спартака» от «Краснодара» 11
    Источник: «ВсеПроСпорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1729435260
    скоро будут примерно такие новости))) https://bombardir.ru/news/607580
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 