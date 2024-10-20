Генич заявил о выходе «Спартака» из чемпионской гонки

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о положении «Спартака».

В 12-м туре РПЛ москвичи уступили дома «Краснодару» (0:3).

«К Деяну Станковичу есть вопросы. Какой вопрос может быть от клуба? Мы потратили деньги, а результата нет. Может быть, есть договоренность о том, что первый год он будет строить команду. Есть ощущение, что он пока разбирается с уровнем игроков. Но реально у других команд посильнее состав. Состав ЦСКА сильнее, у «Динамо» группа атаки сильнее. Может быть, на Кубок делают ставку?

Есть ощущение, что с борьбой за чемпионство закончили. У «Спартака» 19 очков, у «Краснодара» 30. 11 очков разницы к 12 туру – это караул. Но и этот состав, если дать правильную идею и наиграть, может быть конкурентоспособен – я думал, что команда будет бороться за тройку. Мне больно за «Спартак». Но паниковать не надо. Каждый матч у «Спартака» все меняется – диапазон эмоций от «все пропало» до «боремся за чемпионство», – сказал Генич.