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    Генич заявил о выходе «Спартака» из чемпионской гонки

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о положении «Спартака».

    • В 12-м туре РПЛ москвичи уступили дома «Краснодару» (0:3).

    «К Деяну Станковичу есть вопросы. Какой вопрос может быть от клуба? Мы потратили деньги, а результата нет. Может быть, есть договоренность о том, что первый год он будет строить команду. Есть ощущение, что он пока разбирается с уровнем игроков. Но реально у других команд посильнее состав. Состав ЦСКА сильнее, у «Динамо» группа атаки сильнее. Может быть, на Кубок делают ставку?

    Есть ощущение, что с борьбой за чемпионство закончили. У «Спартака» 19 очков, у «Краснодара» 30. 11 очков разницы к 12 туру – это караул. Но и этот состав, если дать правильную идею и наиграть, может быть конкурентоспособен – я думал, что команда будет бороться за тройку. Мне больно за «Спартак». Но паниковать не надо. Каждый матч у «Спартака» все меняется – диапазон эмоций от «все пропало» до «боремся за чемпионство», – сказал Генич.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (20)
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    ...уефан
    1729425781
    ...гонка была только на Газпром-каналах, а среди нас гонщиков, практически, нет... Мы-болелы реальные и порожним гоневом не славимся)...
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    timon2401
    1729425861
    ну это абсолютным оптимистом надо быть чтобы верить в чемпионство Спартака с этим составом и после покупок игроков из венгерского чемпионата??))
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    fakeid
    1729426542
    хряки *абсолютно перед каждым сезоном*: мы поборемся с зенитом за чемпионство! проходит всего 12 туров - отставание комфортные 10 очков)) стыдно за рылов) народные))
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    порт
    1729427364
    Ну если сам Генич заявил, тогда можно согласиться.
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    Garrincha58
    1729427512
    какая на х...н гонка их место с 5-8 пусть радуются и этому с таким тренером и игроками с лишними весами что ещё можно ждать
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    Янвapь 69
    1729430097
    Хряки вышли в окно
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    Литейный 4 (returned)
    1729430891
    С таким составом и физруком во главе их место 10. Гыгыгы
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    gor77
    1729431292
    Блин, написано - автор Генич, а читать начинаешь - Рабинер. И плохо, и хорошо, и фигово и перспективно. А шанс таки есть.))))))
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    Romeo 123
    1729431436
    У Спартака каждый год выход из чемпионской гонки
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    Литейный 4 (returned)
    1729431704
    Какой выход, если хрякам никто даже подойти на вход к пятёрке не даст? Гыгыгы
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