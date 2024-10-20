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    Реакция Червиченко на 0:3 «Спартака» от «Краснодара»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий по итогам матча 12-го тура РПЛ между москвичами и «Краснодаром» (0:3).

    «Говорил до игры, что «Спартаку» может помочь только запредельное везение, которое было в последних матчах и судейство. Не было везения – нет результата, не было дурных голов. А «Краснодар» команда более высокого класса игроков. Смотришь на игроков «быков» – мощные, физически сильные, высокие ребята. Смотрю на «Спартак», такого не могу сказать. Бегают два «коробка», Николсон нескладный, который играет неровно. Результат закономерен, а если бы судил не Левников, счет мог быть и крупнее – у меня есть вопрос по голу, отмененному из-за вне игры и с моментом, когда мяч попал защитнику в руку.

    Есть ощущение, что Станкович намудрил с составом. Все больше убеждаюсь, что громкие дифирамбы в начале сезона сменятся ближе к концу жесткой критикой. Есть вопросы по игрокам, которых он взял в команда – Маркиньосу и Абене.

    Все видели, как играл Кордоба, просто потрясающе выглядит футболист. Но за него «Краснодар» отдал плюс-минус столько же, сколько «Спартак» за Угальде. Разницу мы увидели. Кордоба, пусть и не забил, но цеплялся за все мячи, выиграл всю борьбу. Сложите зарплаты Маркиньоса, Угальде и Николсона – и отдайте все Кордобе, и «Спартак» был бы сильнее. Кто из «Спартака» в этом матче соответствовал лидерам соперника? Никто. Лучше всех выглядел Мартинс. Сколько песен красивых спето Барко. Но вся игра сводится к тому, что он берет мяч далеко от ворот, обводит одного-двух, но потом утыкается в соперника – игрок куражится, а пользы мало. Он играет сам с собой, нужен отдельный мяч. Сравнения с Черенковым, которые я слышал – бред. Если хочет играть так, как играет – надо кегли поставить и пусть обводит. Нужна эффективность для команды, и желательно не только в виде забитых пенальти.

    Игроки, которых взял «Спартак» летом, не усилили состав настолько, чтобы команда боролась за место в тройке. Получилось, что Станкович пока идет хуже Абаскаля в его последний сезон.

    Проблема не только на поле, но и в кабинетах. Пару дней назад прочитал сказки венского леса про то, какой хороший Амарал. Про то, какой он потолок зарплат установил и как его звали назад в «Бенфику». Какой смысл в потолке, если ты в итоге набрал игроков, которые не способны бороться за место в тройке? Миллионы потрачены, а результата нет. Зато есть потолок.

    Обратил внимание и на то, что россиян стало меньше в составе. А если нет результата, то чем иностранцы лучше россиян? Чем дальше, тем больше вопросов к тренеру. Чем больше слышу о Станковичу, тем больше убеждаюсь в том, что это не тот выбор, который даст результат. Много экспериментов, много новых игроков, но где результат? Почему не играет свой Зорин, а выходят иностранцы? Или будут играть те, за кого деньги заплачены?

    Все получается, как всегда. К 10-му становится понятно, что в чемпионате не светит ничего, остается Кубок. А если будет вылет из Кубка, кому отвечать?» – сказал Червиченко.

    • У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах РПЛ.
    • Москвичи идут в РПЛ 6-ми.
    • «Краснодар» лидирует.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии (12)
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    fakeid
    1729420265
    играли зулусы с зулусами - а проиграл спартаг)
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    САДЫЧОК
    1729420694
    Продажный предвзятый червяк! Вот такое далекое от футбола руководило в нашем футболе!
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    Интерес
    1729421778
    Все бывшие(и имевшие отношение к команде,в разный период,и внёсшие свой посильный вклад в его нынешнее состояние) высказались! Впору создавать "Лигу защиты "Спартака",только "бывших " туда не надо брать.
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    neim
    1729425240
    Выходит ошибся "царь", когда дифирамбы Станковичу пел ? )))
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    James--google
    1729431844
    Вот и жопоголовый гавкнул. Теперь полный комплект: проститутка Салихова уже свое мнение протявкала.
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